Chorý gól proti Jablonci věnoval svým nejbližším. Před zápasem si vzpomněl na sms od manželky

„Před zápasem mi psala manželka, že na Den otců bych jako správný táta mohl dát gól. Tak jsem si pak na ni vzpomněl. Gól viděla i s malou dcerkou, takže byl speciálně pro ně,“ řekl v nahrávce pro média Chorý, který při oslavách rodině poslal vzdušné polibky a z rukou vytvořil srdíčko.

Plzeň se na duel v Edenu naladila výhrou s Jabloncem. Ve skupině o Evropu uspěli Bohemians a Boleslav Číst článek

V 19. minutě otevřel skóre hlavou po rohovém kopu Aleše Čermáka. „Nevím, jestli to bylo nacvičené, ale určitě jsem to chtěl rozběhnout na přední tyč, tak jsem se odpoutal od (Martina) Doležala a trknul to. Nejdřív jsem si říkal, že to možná prodloužím, ale byl jsem v dobré pozici, tak jsem to zkusil přímo na bránu a spadlo to tam. Jsem šťastný,“ popsal Chorý.

Domácí tým výhra nad houževnatým Jabloncem stála hodně sil. „I když dneska ten výkon nebyl ideální podle našich přestav, jsme strašně rádi, že jsme to hlavně zvládli za tři body,“ konstatoval plzeňský útočník. „V některých situacích jsme měli možná i smůlu, že se to neodrazilo k nám a nedali v prvním poločase druhou branku. Třeba by ten zápas dohodl ještě jinak,“ dodal Chorý.

Víc karet, než gólů

V aktuální ligové sezoně vstřelil pět branek, ale žlutých karet už stihl nasbírat osm. „Snažím se na tom pracovat, ale někdy dostanu zbytečnou žlutou kartu. Mrzí mě to, ale asi s tím nic neudělám, snažím se to vždycky hodit za hlavu. Se svou postavou nechci být tak agresivní, ale někdy to tak je, a rozhodčí mě za to vykartují,“ uvedl olomoucký rodák.

V základní sestavě tentokrát dostal šanci před Francouzem Jeanem-Davidem Beauguelem. „Bogy hrál ve středu pohár, já tam nastupoval do druhého poločasu. Teď mě Bogy střídal v 54. minutě. Byl jsem trošku indisponován a prostě to nešlo. Program je náročný, ale každý tým to má stejné. Na to se nebudeme vymlouvat. Každý možná únavu trošku cítí, ale vyspí se a potom z celého týmu vnímá energii. Když se zápasy povedou, v hlavě nám to strašně pomáhá,“ řekl Chorý.

Po dalším uvolnění opatření proti šíření covidu-19 Plzeň mohla na stadionu mít už téměř 2500 fanoušků. Kotel vyvolával také Chorého jméno. „Určitě mě to povzbudilo, byl jsem strašně rád. Ale nejen já, povzbudilo to i kluky. Semklo nás to,“ přiznal bývalý mládežnický reprezentant.

Druhá Viktoria čtyři kola před koncem sezony udržela v tabulce šestibodovou ztrátu na vedoucí Slavii, s níž hraje ve středu. Pokud Západočeši v Edenu prohrají, obhájí Pražané mistrovský titul.