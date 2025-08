Tohle se stát nemůže. Určitě to nepřejdeme, říká trenér Trpišovský o zkratu a vyloučení Chorého

Fotbalisté Slavie Praha vyhráli ve třetím ligovém kole na Slovácku 1:0. V poslední minutě nastavení ale mohli domácí vyrovnat z pokutového kopu nařízeného za neuvěřitelný zkrat slávistického útočníka Tomáše Chorého. Ten po rohovém kopu udeřil v pokutovém území na zemi ležícího brankáře Milana Heču pěstí do rozkroku. Video Uherské Hradiště 7:35 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: Michal Sváček, MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

„Tohle se stát samozřejmě nemůže,“ řekl po utkání na adresu Tomáše Chorého slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který se s něčím podobným ještě nesetkal.

„Co si pamatuju, upřímně jsme takovouhle věc ještě neřešili. Takže určitě to nepřejdeme, ale teď z vůle bych tady o tom nechtěl mluvit,“

Chorý, který dostal červenou kartu v nejvyšší domácí soutěži poprvé, se za svůj zkrat později omluvil prostřednictvím sociálních sítí. Nejen Milanu Hečovi, ale i týmu, fanouškům a celé Slavii.

️ Vyjádření Tomáše Chorého k zákroku ke konci zápasu se Slováckem #fcssks pic.twitter.com/Au0250b9jA — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 3, 2025

Klíčovému útočníkovi pražského týmu teď hrozí od disciplinární komise vyšší trest. „Upřímně si myslím, že teď si budu muset poradit z vlastních zdrojů. Samozřejmě je to červená karta, takže to nějaký vysoký trest bude,“ přiznal Trpišovský.

Pokutový kop nařízený po Chorého faulu neproměnil Vlastimil Daníček. Záložník Slovácka nemá pro úlet slávistického útočníka pochopení.

„Emoce chápu, ale to, že někdo dá někomu pěstí do rozkroku, to ne,“ řekl Daníček, který byl ve své prvoligové kariéře při všech předchozích 20 pokutových kopech úspěšný. Třetí desítku ale začal zahozenou penaltou proti Slavii.

⚽ Tak to byl závěr zápasu jako z akčního filmu! Tomáš Chorý nejprve v poslední minutě nastavení před vlastní bránou nesportovně udeřil Milana Heču. Slovácko tak mohlo z penalty vyrovnat, ale Daníčka vychytal Jindřich Staněk. ❌ #chanceliga pic.twitter.com/lArEC3u7Mr — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) August 3, 2025