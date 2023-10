Trénoval jsem jen před zápasem, říká Čvančara o návratu po zranění. V Německu se už zabydlel

Čeští fotbalisté se v Praze chystají na říjnové zápasy kvalifikace mistrovství Evropy. Národní tým odletí do Tirany, kde ve čtvrtek v klíčovém duelu nastoupí proti Albánii - o tři dny později ho pak v Plzni čekají Faerské ostrovy. S reprezentací se chystá i útočník německého Mönchengladbachu Tomáš Čvančara, který teprve nedávno překonal zdravotní problémy. Praha 11:21 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Čvančara | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Fotbalová reprezentace se připravuje na další utkání evropské kvalifikace. Na srazu národního týmu se hlásil i uzdravený Tomáš Čvančara, kterému zranění zbrzdila povedený vstup do angažmá v Německu.

Někdejší útočník Sparty se v Německu rychle rozkoukal, hned při své premiéře v bundeslize dal dvě branky a taky v dalších duelech nastupoval v základu Borussie.

Během zářijového programu reprezentace se ale Čvančara zranil a ze zdravotních problémů se nějaký čas dostával.

„Přivezl jsem si ze zápasu s Albánií do Německa poranění kotníku, kde jsem měl dvě trhliny. To jsme nějakým způsobem vyřešili a hned v zápase proti Darmstadtu jsem dostal úder do stehna a to bylo ještě větší zranění, než kotník, takže jsem se z toho dával dohromady a minutáž jsme museli dávkovat,“ vypráví Tomáš Čvančara.

Ten dal v utkání v Darmstadtu gól a na další nahrál, pak ale kvůli zranění vynechal souboj s Lipskem a ve zbylých duelech před reprezentační pauzou nastupoval za Mönchengladbach jen z lavičky.

„S týmem jsem netrénoval, vždy jen den před zápasem. Byli jsme domluveni, že než se do toho znovu dostanu, tak budu v roli žolíka.“

V Německu jako doma

Vytáhlý střelec přestoupil do Borussie v létě z pražské Sparty. Mönchengladbach je pro něj druhým zahraničním angažmá, v mládeži chvíli působil i v italském Empoli. Na život v Německu už si Čvančara podle svých slov zvykl.

„Zabydlený už jsem. Už tam jsem skoro tři měsíce, tak se tam cítím jako doma, máme vše zařízené a vybavené. Adaptace? Já nevím, je spousta hráčů v bundeslize, o kterých se říká, že se dodnes na ligu neadaptovali. Já dělám postupné kroky a snažím se podávat co nejlepší výkony. Já si můžu myslet, že jsem hrál dobře, ale trenér to může vidět jinak. To je subjektivní. Já si myslím, že se mi docela daří,“ říká reprezentant Tomáš Čvančara, útočník Borussie Mönchenglach, aktuálně 12. týmu bundesligové tabulky.