Čvančara v Mönchengladbach rozhodně šanci dostane, myslí si Fukal. Varuje ale před frajeřinkami

V představovacím videu na oficiálním youtubovém kanálu Borussie Tomáš Čvančara neopomněl zdůraznit, jak šťastný za přestup do Německa je.

Bývalý hráč Jablonce nebo Opavy si přesun do Bundesligy vysloužil povedenou sezonou ve Spartě, za kterou v uplynulém ročníku nastřílel patnáct soutěžních gólů a svými výkony jí pomohl k zisku mistrovského titulu.

„Každý, kdo začne hrát fotbal, se chce jednou dostat do top soutěže, a já samozřejmě nebyl výjimkou. Měl jsem několik nabídek, ale vybral jsem si Borussii, protože jsem cítil, že o mě hodně stojí, Viděl jsem pár videí, ze kterých bylo zřejmé, jak skvělé fanoušky klub má, takže se nemůžu dočkat, až zažiju atmosféru na stadionu,“ přiznal Čvančara v rozhovoru pro klubovou televizi Mönchengladbachu.

Do Sparty přestoupil na začátku loňského roku z Jablonce a brzy se stal jednou z ofenzivních opor Pražanů.

Letos na jaře si dvaadvacetiletý útočník vysloužil premiérovou pozvánku do reprezentačního áčka a při svém debutu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy proti Polsku skóroval.

Čvančaru čeká už druhé zahraniční angažmá, v mládeži v roce 2019 působil v italském Empoli, kde nastupoval za výběr do 19 let. Teď urostlý střelec bude nastupovat za Mönchengladbach, který za něj podle německého Kickeru může Spartě zaplatit i s bonusy v přepočtu přes 350 miliónů korun.

„Rozhodně šanci dostane, ale na druhou stranu je to velký tlak, protože pokud stojíte tolik peněz, tak nároky na vás budou vysoké. Jeho sebevědomí je velice známé, takže pokud přestoupí do zahraničí a bude si nadále věřit, tak si myslím, že to nebude špatné,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Sport někdejší obránce reprezentace i Mönchengladbachu Milan Fukal.

Pozor na sebevědomí

Tomáš Čvančara je prototypem hodně sebevědomého hráče, v minulosti svým chováním ale občas přestřelil. V dubnovém utkání Sparty v Pardubicích třeba neskousl střídání a trenér Letenských Priske ho vykázal do šatny. Podobných excesů se v Německu pochopitelně musí vyvarovat.

„Určitě bych nedoporučoval se tam prezentovat způsobem velkého frajera, že přišel někdo, kdo to změní. Pokora je na místě a po lidské stránce mu to může pomoci a posunout ho to dál,“ dodal dvojnásobný český mistr a bývalý stoper národního týmu Milan Fukal.