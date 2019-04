Jen nahodím a vystřídám, plánoval Hertl. Pak vstřelil vítězný gól San Jose

V polovině druhého prodloužení v oslabení ujel obraně Las Vegas a vstřelil vítězný gól šestého zápasu. Původně to tak ale Tomáš Hertl ani nechtěl, jak přiznal v rozhovoru pro Radiožurnál. Las Vegas 8:08 22. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šestý zápase se hrál před 90 minut, pak spoluhráči obsypali střelce Tomáše Hertla | Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Co se vám v 92. minutě při úniku v oslabení honilo hlavou?

Bylo to trošku štěstí. V oslabení to Vlasic zachytil a hodil doprostřed. Byl jsem relativně hodně unavený a nevěděl jsem, jestli vůbec pojedu. Myslel jsem si, že jen nahodím a vystřídám, ale zkusil jsem to. Udělal jsem ještě pár kroků a vystřelil a nějak se štěstím to propadlo. Obrovská radost.

Tomáš Hertl ve druhém prodloužení vyrovnal sérii, sedmý zápas si vynutil i Boston Číst článek

Hrál jste v oslabení se záměrem, že byste mohl ujet?

Ve druhém prodloužení člověk už ani nemyslí na to, že dá v oslabení góla, chce to hlavně ubránit. Vegas nás relativně tlačilo, ale když se naskytla šance, tak proč to nezkusit? S trochou štěstí se to povedlo.

Ale můžete upřímně říct, že dneska vyhrál ten lepší tým?

Samozřejmě mělo Vegas trošku víc střel, nemohli jsme se chytit v útoku (Golden Knights vyhráli na střely 59:29, pozn. red), ale Martin Jones v bráně byl jak zeď, udělal skoro šedesát zákroků. Ukázal, jaký to je gólman, v posledních dvou zápasech nás podržel, to týmu hrozně pomůže. Teď už si člověk jen musí užít zápas 7, protože je to nejlepší, co v play-off může být.

Po pátém zápase jste slíbil ten sedmý a je to tady, věříte si na něj?

Úplně jsem ho negarantoval. Říkal jsem, že týmu věřím. V sedmém zápase se může stát cokoli, proto hokej hrajeme, pro takové zápasy. Určitě to bude hrozně těžké, protože Vegas si to nebude chtít nechat ujít, ale my doma taky ne.

Co jste si říkali v kabině, že jste se na poslední zápasy tak vyhecovali?

Bylo to 1:3 na zápasy a srovnali jsme. Říkali jsme si, že musíme hrát náš hokej, už jsme předvedli, že s tím Vegas můžeme porazit. Teď to nebyla úplně naše hra, ale zas nás hrozně podržel gólman. Na sedmý zápas budeme nažhavení, nebudeme si chtít nechat uniknout postup.

TOMAS HERTL



CAN’T STOP, WON’T STOP pic.twitter.com/WYqzGY0Rmc — Sam Raycraft (@sraycraft1) 22 April 2019