Reflexivně jsem přestal hrát, že půjdu házet, litoval slávistický Holeš momentu, než padl Sojkův gól

Fotbalisté Slavie vstoupili do nové sezony Chance ligy remízou s Hradcem Králové 2:2. Obhájci titulu přišli o dva body v samotném závěru, předtím ale ještě museli skóre otáčet. Na svém stadionu prohrávali od konce první půle, když Tomáš Holeš pustil do samostatného úniku hostujícího Alexandra Sojku. Zkušený reprezentant se totiž domníval, že soupeř vběhl s míčem do zámezí a na chvíli přestal hrát.

„Já tam prostě viděl jasný out, takže jsem reflexivně přestal hrát, že půjdu házet. Jednoznačně moje chyba,“ vyčítal si slávistický obránce Tomáš Holeš úvodní inkasovaný gól.

„Čekal jsem, že to VAR vrátí, ale říkali, že tam měli neprůkazné záběry, že nejde říct, že balon byl celým objemem za čarou,“ vysvětloval Holeš, který na chvíli zapomněl na omílanou trenérskou poučku „hraj, dokud rozhodčí nezapíská“ a pustil do samostatného úniku hradeckého záložníka Alexandra Sojku.

„Trochu jsem tušil, že to vypustil a nevěděl jsem, ani co dělal Ogbu, který běžel do brány, takže jsem byl překvapený, že jsem skoro z půlky hřiště vedl míč na penaltu, kde jsem vystřelil a dal gól,“ usmíval se Sojka.

Blízko ke sporné situaci měli i oba trenéři. Hradecký kouč David Horejš ji viděl takto:

„Všichni křičeli out, ale já to jako neviděl, koukal jsem spíš na něj. Vím, že balon běžel kolem lajny, to bylo asi na videu vidět, já se spíš soustředil spíš na to, aby to dobře zakončil. On se dostal do situace, kdy chtěl spíš přihrávat, že nevěděl, co s tím, ale nakonec to dobře prostřelil,“ komentoval gólovou situaci trenér Hradce.

❗⚽ Hradec udeřil na Slavii, prosadil se Alexandr Sojka! Rozhodčí ještě zkoumali, zdali míč nepřekročil autovou čáru, platí ale rozhodnutí ze hřiště. #chanceliga pic.twitter.com/ocD1K6tk4v — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) July 20, 2025

Trenér Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že momentu, kdy záložník Oscar v souboji se Sojkou na pravé straně hřiště ztratil míč, mohli slávisté předejít.

„Od nás chyba hlavně v tom řešení. Měli jsme tu hru otočit a ne se vracet zpátky, tam to celé vzniklo. Druhá věc, že jsme prostě přestali hrát, to je velká chyba,“ říkal Trpišovský po gólech Tomáše Chorého a Christose Zafeirise.

Úřadujícím ligovým šampionům to ale na plný bodový zisk nestačilo. Remízu 2:2 zařídil Východočechům v 87. minutě trefou zpoza vápna střídající Jakub Hodek.