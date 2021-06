Většinou patří útočníkům, devítku na dresu v českém týmu ale nosí defenzivní Holeš. ‚Číslo neřeším,‘ říká

Nejdůležitější čísla ve fotbale jsou ta, která svítí na výsledkové tabuli. Ale pro mnoho hráčů mají velký význam i čísla na dresech. Zájem bývá třeba o sedmičku, devítku nebo desítku, se kterými většinou hrají ty největší útočné hvězdy světa. Ale v českém týmu na letošním mistrovství Evropy to tak úplně neplatí. Od zpravodaje z místa Praha 16:20 17. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Holeš v zápase proti Skotsku | Zdroj: Profimedia

I velké postavy českého fotbalu jako Jan Koller nebo Pavel Kuka nosily na dresu magickou devítku, která jakoby patřila k hrotovým útočníkům, což dokládají i případy ze světa: Brazilec Ronaldo, Argentinec Gabriel Batistuta, Angličan Alan Shearer nebo Polák Robert Lewandowski, ti všichni ji měli na dresu.

„V klubu teď hraju s devítkou a vyhovuje mi to. Pro útočníka toho typu jako já je to klasické číslo,“ popisuje pro Radiožurnál nejlepší střelec polské ligy Tomáš Pekhart z Legie Varšava. V reprezentaci se ale čísla 9 nedočkal.

„Vlastně jsem vůbec nevěděl, jaké číslo mám. Máme tu ale na tréninku flašky s číslem, takže jsem se musel kustodů ptát, co mám vlastně za číslo. V repre to není tak, že si člověk vybere, číslo je tu přidělené a nikdo s tím asi nemůže nic dělat,“ dodává.

‚Přidělili mi ho‘

Tomáš Pekhart přece jen nepatří mezi hlavní osobnosti současné fotbalové reprezentace, takže není až tak zvláštní, že číslo 9 je natisknuté na dresu někoho jiného. Ale to, čí dres to je, už pozornost budí. Jde totiž o Tomáše Holeše, defenzivního záložníka.

„Je to zajímavé, protože devítku mají většinou střední útočníci. Asi je to jeho oblíbené číslo,“ odhaduje Jan Koller, který to s devítkou dotáhl až do čela nejlepších střelců reprezentační historie. Ale je to mnohem prostší, mají v tom prsty kustodi, jak vysvětluje sám Holeš.

„Přišel jsem k tomu jednoduše, číslo mi bylo přiděleno. Pousmál jsem se, protože je to číslo spíš pro ofenzivní hráče. Na takový post bych si ho sám určitě nevybral, ale bylo mi přiděleno, takže to nějak neřeším,“ usmívá se Tomáš Holeš, který ale není prvním českým defenzivním hráčem s devítkou na velkém turnaji.

Určitě by se nezlobil, kdyby napodobil Luboše Kubíka, který si s ní v roce 1990 zahrál čtvrtfinále mistrovství světa.