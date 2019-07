Reprezentační obránce Kalas po devíti letech opouští Chelsea, jeho služby si zajistil Bristol

Český fotbalový reprezentant Tomáš Kalas po devíti letech definitivně opouští londýnskou Chelsea, kam přestoupil jako sedmnáctiletý ze Sigmy Olomouc. Jeho novým zaměstnavatelem bude Bristol City z druhé nejvyšší anglické ligy, ve kterém v loňské sezoně z týmu Blues hostoval. Šestadvacetiletý obránce podepsal čtyřletou smlouvu a podle britských médií by se mělo jednat o rekordní přestup v historii klubu. Londýn 8:02 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kalas (vpravo) bude pokračovat v dresu druholigového anglického Bristolu | Zdroj: Reuters

„Fanoušci a všichni v týmu se zasloužili o to, že jsem se tu cítil jako doma. Byla to správná věc,“ řekl k přestupu pro klubový web Kalas. „Věděl jsem, kam jdu, co čekat od trenéra a spoluhráčů a oni věděli, co čekat ode mě. Bylo to jednodušší než zkoušet znovu další klub a muset si na všechny a všechno znovu zvykat,“ dodal.

Kalas během devíti let v Chelsea zamířil na hostování do celkem šesti týmů. Zpočátku byl ještě na půl roku zapůjčen mateřské Olomouci, v létě 2011 však již putoval na dva roky do nizozemského Vitesse Arnhem.

Omezí brexit počet cizinců v Premier League? ‚Hlavně ať se rozhodne co nejdřív,‘ přeje si Kalas Číst článek

V sezoně 2013/2014 mu bylo od trenéra Josého Mourinha slíbeno zápasové vytížení v prvním týmu Chelsea, i vinou zranění nakonec nastoupil do pouhých čtyř zápasů, z nichž jen dva hrál od začátku.

Následovaly další hostování. V první polovině sezony 2014/2015 v Kolíně nad Rýnem, poté rok a půl v Middlesbrough a dva roky ve Fulhamu. Oběma anglickým týmům pomohl vybojovat postup z druhé ligy do Premier League, ani jeden z nich ho však z Chelsea nevykoupil. Minulé léto šel Kalas hostovat do Bristolu, a i když se tentokrát postup nepovedl, tým z jihozápadní Anglie si jeho služby zajistil nastálo.

Přestupovou částku, za kterou Bristol Kalase z Chelsea získal, ani jeden z klubů nezveřejnil, podle médií ve Velké Británii bude po započtení bonusů atakovat osm milionů liber (asi čtvrt miliardy korun). Tím se reprezentační obránce stane nejdražší posilou Bristolu. Klubový rekord dosud drží Famara Diedhiou, jehož přestup z Angers stál v roce 2017 5,3 milionů liber.

Kalas v loňské sezoně nastoupil za Bristol k 41 zápasům a svými výkony ve středu obrany pomohl k 11 čistým kontům.