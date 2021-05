Nový šéf jihočeského fotbalu chce více peněz pro okresy. Od asociace dostávají tři procenta rozpočtu

Na jihu Čech chtějí bojovat za více peněz do amatérského fotbalu. Jen už u toho nebude v pozici předsedy Jihočeského fotbalového svazu Jan Jílek. Bývalého rozhodčího vystřídal Tomáš Pintér, který by rád dostal na tu nejnižší úroveň víc finančních prostředků. České Budějovice 13:50 1. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Pintér chce více peněz pro fotbal v krajích a okresech | Foto: Petr Lundák / Mafra | Zdroj: Profimedia

Tomáš Pintér si propočítal, kolik putuje peněz do krajů a okresů, a zdá se mu, že by kluby mohly obdržet daleko větší částku. Tímto tématem zaprvé oslovil přímo zástupce klubů, ale co je hlavní, že se jím chce zabývat hned v úvodu svého volebního období.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nový šéf jihočeského fotbalu chce více peněz pro okresy a kraje. Více si poslechněte v reportáži Kamila Jáši

„Trvám na tom, protože když jsme se dostali k příjmům, kterými disponuje Fotbalová asociace ČR nahoře – dohromady pracuje s jednou a půl miliardou korun ročně -, tak dolů na kraje, na okresy ročně přijde 50 milionů,“ popsal Pintér.

A přesně to chce Tomáš Pintér změnit. Částka, která putuje do krajských a okresních svazů se mu zdá malá.

„Jsou to tři procenta celého rozpočtu, se kterým disponuje FAČR nahoře a která přijdou dolů na všechny okresy a kraje. Přitom všichni na okresech a krajích dělají s tou největší základnou. 90 procent všech fotbalistů obhospodařují okresy a kraje a dostáváme na to tři procenta. Takže si troufám říct, že to jsou nízké peníze a budu velmi bojovat – a doufám, že s dalšími předsedy okresů a krajů – za to, aby příjmy byly navýšeny,“ popsal.

Přeprava zpěváka z Irska do Prahy za milion? Podle Pelty dobrá investice do zvýšení prestiže českého fotbalu Číst článek

Dalším podstatným tématem je osoba předsedy Komise rozhodčích. Pro celý český fotbal dost ožehavé téma a platí to i v Jihočeském kraji. Končící předseda jihočeského svazu a bývalý prvoligový rozhodčí Jan Jílek byl zvolen do výkonného výboru.

U fotbalu by rád zůstal, ale přímo konkrétní nabídku zatím nedostal: „Mám mandát poměrně silný, alespoň se tak cítím. Pracovat bych chtěl a jsem připraven. Neznám požadavek strany, která v tuhle chvíli zvítězila.“

A tu reprezentuje nově zvolený předseda krajského fotbalového svazu Tomáš Pintér. Ten má představu o obsazení postu šéfa rozhodčích poněkud odlišnou.

„Dokázal bych si představit, že tady uděláme normální výběrové řízení na předsedu Komise rozhodčích a v komisi, která to bude hodnotit, budou předsedové okresů. Z toho vzejde silný kandidát, který dostane ten mandát,“ dodává Tomáš Pintér, který na jihu Čech byl do funkce předsedy krajského fotbalového svazu zvolen na čtyřleté období.