‚Není to vidět, ale užívám si to.‘ Plekanec při návratu na Kladno ohromil fanoušky

Už před zápasem kladenští diváci nad ledem sledovali průřez kariérou Tomáše Plekance, pak se hokejový útočník vrátil na domácí kluziště.

„Bylo to krásné. Strašně jsem se těšil, až budu hrát před fanoušky v Čechách. Ať je to na Kladně, nebo kdekoli jinde. Možná to na mě není vidět, ale strašně si to užívám. Atmosféra na stadionu je krásná, když se vyhrává. Doufám, že si to do konce sezony užiju a uděláme nějaký úspěch,“ řekl po zápase Radiožurnálu Tomáš Plekanec.

S fanoušky se přivítal nejlepší možným způsobem, když otevřel skóre a nasměroval Rytíře k výhře. „Měl jsem tam už dvě šance předtím a říkal jsem si, že už bylo načase dát to trošku vedle gólmana,“ vysvětloval.

Jeho premiéra po návratu se musela líbit. Útočník s číslem 14 čněl svým výkonem nad všechny ostatní. Nešlo jen o gól, ale také o nečekané přihrávky, výborná úspěšnost na buly a suverénní práce v oslabení.

Rozhodnou ‚šéfové‘ Jágr a Zábranský

„Nebylo to špatné. Od půlky zápasu už jsem byl trošku unavený, ale dopadlo to nad očekávání dobře,“ řekl.

Znovu v akci bude Tomáš Plekanec v neděli, kdy si za Kladno zahraje proti Frýdku-Místku. Pak ho zřejmě čeká premiéra v dresu brněnské Komety.

„Ještě si sedneme s Jardou (Jágrem) a Liborem Zábranským a probereme to, jak budou chtít. Podřídím se ji, jsou to moji šéfové. Když se budu cítit dobře a budu schopný pomoci oběma týmům, budu hrát,“ slibuje Tomáš Plekanec. To, že přínosem pro hokejové fanoušky bude, ukázal už při prvním startu.

Petr Kadeřábek

@PetrKada1 Tomáš Plekanec už se i poprvé po návratu gólově prosadil. Pěkná rána do horního růžku litoměřické branky posílá #kladynko do vedení. 2 18