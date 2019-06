Zlín, jiný klub v Česku, nebo zahraničí? Útočník Poznar se do Plzně nevrátí a řeší svou budoucnost

Podle slov Tomáše Poznara šlo o velmi náročnou sezónu. Pro zlínský klub skončila ve finále skupiny o Evropskou ligu, když žlutomodří podlehli v klíčovém zápase nadstavbové části Mladé Boleslavi. Nyní chce třicetiletý útočník nejprve nabrat síly.

„Těžká sezóna hlavně z psychického hlediska, takže ať hlava trochu odpočine a přestane myslet na fotbal,“ řekl Radiožurnálu Poznar.

Momentálně je stále v jednání, kudy další fotbalové kroky Poznara povedou. Na stole mu totiž přistálo hned několik nabídek. „Možnost Zlín je, ale jsou i další možnosti a uvidíme, jaká bude nabídka a pro co se rozhodnu, pro jakou variantu,“ dodal útočník.

Jedno je ale jisté. Do Plzně, odkud fotbalista na hostování do Zlína přišel, se Poznar vracet nebude: „Tam určitě ne, tam se vracet nebudu, protože tam je přetlak v útoku. Bylo mi to i tak řečeno, takže více méně mám zelenou hledat si nové angažmá.“

Pro Poznara je tak Zlín, co se týče ligových nabídek, na prvním místě. „Nějaké oťukávačky z české ligy proběhly, ale tam trochu vítězí varianta zlínská, ke které tím, že jsem Zlíňák, mám blíž. A tak jsem si nějak na začátku říkal, že ta varianta pro mě v české lize by byla se jít porvat do Plzně o flek, nebo zůstat ve Zlíně. Uvidíme, jaké tady budou možnosti,“ popsal Pozar.

Útočník ale nevyloučil ani možnost, že by zkusil své štěstí v zahraničí. „Musí mi to dávat smysl a není to jenom o finančních podmínkách, ale je to i ve městě, kde by se mi líbilo žít. Musí to mít nějaký smysl. Zrovna příklad toho je Marek Hlinka, který vyzkoušel Gruzii – Torpedo Kutaisi – a byl to krok vedle. Hodnotí to hodně špatně. Zrovna takový krok bych udělat nechtěl,“ řekl na závěr.

Na definitivní rozhodnutí Tomáše Poznara si tak ještě budeme muset chvíli počkat. Jaký dres bude střelec osmi ligových gólů v letošní sezóně oblékat, by mělo být jasné zhruba v půlce června.