Záložník Přikryl přestoupil z Mladé Boleslavi do polského Bialystoku

Přikryl byl s devíti brankami druhým nejlepším střelcem Mladé Boleslavi v uplynulé ligové sezoně, navíc si připsal 11 asistencí. Do středočeského klubu přestoupil na přelomu let 2015 a 2016, působil také v Olomouci a pražských týmech Spartě a Dukle. Celkem ve 211 utkáních nejvyšší soutěže vstřelil 35 gólů.

Na první zahraniční angažmá míří den před čtvrtečními 27. narozeninami. „Vyšlo to opravdu hezky, jen co je pravda. Přestup si užívám, dárek je to skvělý. Zároveň ale na oslavy nebude čas – prakticky okamžitě se zapojím do přípravy týmu, sezona startuje již za necelé tři týdny,“ uvedl Přikryl v tiskové zprávě.

V Jagiellonii Bialystok se sejde s českým záložníkem Martinem Pospíšilem, který v pátém týmu uplynulé sezony polské ligy působí.

„Dostal jsem od něj jen pozitivní reference. Navíc na mě zapůsobily informace o polské lize jako takové. Je to velmi kvalitní soutěž, dostává obrovský prostor v médiích a tomu odpovídá také zájem fanoušků. Navíc po evropském šampionátu v roce 2012 se skokově zvedla infrastruktura, stadiony jsou nádherné,“ uvedl Přikryl.

„V konečném součtu to byla jasná volba. Moje čekávání jsou taková, že polská liga je tvrdší a rychlejší než česká, ale to by mohlo vyhovovat. Chci se probojovat do sestavy a být týmu okamžitě užitečný,“ dodal.