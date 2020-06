‚Pokora pro mě byla fráze, ve vězení jsem byl jen číslem.‘ Řepku vězení posunulo a chce studovat

Úspěšná hráčská kariéra, problémy v osobním životě završené pobytem ve vězení a teď znovu návrat k fotbalu. Tak se dá v jedné větě shrnout život bývalého obránce Tomáše Řepky, který o sobě a svých zážitcích napsal už pátou knihu.Co dělal ve vězení a co má v plánu po návratu na svobodu se rozpovídal u příležitosti křtu své nové knihy.

„Zažil jsem si své a myslím, že mě to jako člověka posunulo hodně, hodně dopředu. Vnímám věci a lidi jinak. Mám zdravou pokoru o které jsem dříve jen mluvil, ale neměl jsem ji. Ztratíte svoji identitu, stanete se číslem a najednou tam jsou lidi, o kterých se vám ani nezdálo, a vy s nimi musíte na pár metrech čtverečních fungovat,“ říká bývalý fotbalista Tomáš Řepka.

Spadla klec

Loni v květnu ho poslaly soudy na dva a půl roku do vězení za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky na jeho druhou exmanželku a maření úředního rozhodnutí. Na začátku roku byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu.

O svém pobytu ve vězení, kde pracoval jako pekař, vypráví na besedách. Zároveň napsal další knihu a točí o sobě dokument. V plánu má také začít se studiem trenérské licence.

„Měl jsem to v hlavě už dříve, ale až ve vězení jsem se dokopal k tomu, že bych pro to měl udělat více a nastoupit do školy.“

Tvrdí bývalý obránce Sparty, italské Fiorentiny nebo anglického West Hamu, který si během kariéry připsal také 46 reprezentačních startů.

V životě zkusil „vše“

„Prošel si skoro vším. Byl v zahraničí, zná pozitivní i negativní stránku života a to nejen fotbalového života. Ponaučení má dost, teď jen aby zvolil správný přístup,“ myslí si bývalý reprezentační trenér a nyní šéf komise ligových rozhodčích Jozef Chovanec, že z Řepky může být dobrý trenér.

„Budu rád, když to všechno zvládnu. Trvá to čtyři roky, je to prakticky vysoká škola a podotýkám, nejsem studijní typ, tak se s tím snad nějak poperu,“ říká bývalý fotbalista Tomáš Řepka, který se po návratu z vězení na svobodu chystá na studium trenérské licence.