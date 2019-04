Tomáš Řepka půjde do vězení, odvolací soud mu zvýšil trest

Tomáš Řepka se provinil zpronevěrou luxusního vozu a internetovými útoky na svou druhou exmanželku, které spočívaly ve smyšlených erotických inzerátech. Verdikt je pravomocný.

Pražský městský soud vyhověl odvolání státní zástupkyně, podle níž nebyl důvod ke snížení trestu pod dvouletou spodní hranici zákonné sazby za zpronevěru. Předseda odvolacího senátu Petr Beneš konstatoval, že obvodní soud uložení původního trestu pod sazbou nijak rozumně nevysvětlil.

„K osobě pana Řepky ani k okolnostem případu jsme neshledali nic tak mimořádného, aby bylo možno tohoto dobrodiní využít,“ uvedl Beneš. „Uložený dvouletý trest pokládáme za dostačující, ale otázkou jest, jestli to bude trest konečný,“ dodal. Řepka totiž čelí dalším trestním stíháním.

Zpronevěru spáchal Řepka v prosinci roku 2016, když své známé prodal za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době už nevlastnil. Vlastníkem vozu byla firma K & H, které předtím fotbalista auto odprodal kvůli tomu, že byl v exekuci.

Řepka pak s vozem dále jezdil na základě nájemní smlouvy. Svou známou na to sice upozornil, tvrdil jí ale, že nebude problém na ni vůz do dvou či tří měsíců přepsat. Ve smlouvě, kterou spolu uzavřeli, se zavázal, že pokud mercedes do roka nepřevede, zaplacenou částku ženě vrátí. To se však nestalo.

K soudu nepřišel

Řepka se proti obvinění ze zpronevěry nikdy nehájil osobně, z odvolacího zasedání se rovněž omluvil a k soudu nepřišel. Jeho právník Jaroslav Jankrle se domáhal toho, aby byl zproštěn viny. Podle něj totiž nešlo o zpronevěru a k uzavření kupní smlouvy nemohlo dojít, protože žena věděla, že Řepka není vlastníkem vozu.

„Nepopírám, že Řepka vědomě porušil podmínky nájemní smlouvy – věděl, že automobil nesmí zapůjčit, věděl, že neplatí nájemné. Ale to je pouze v občanskoprávní rovině,“ argumentoval.

Řepka v minulosti dostal podmínku za opakované řízení v opilosti. Soud mu ji nedávno nepravomocně přeměnil na devět měsíců vězení, protože spáchal ve zkušební době další trestné činy.

V současné době se Řepka u soudů zpovídá ještě z dvojího neplacení výživného – v Brně kvůli alimentům na syna z druhého manželství, v Praze se obžaloba týká výživného na syna z prvního svazku. Za zanedbání povinné výživy mu soudy dříve uložily trest 180 hodin obecně prospěšných prací, které už odpracoval.

Prohřešky Tomáše Řepky Prosinec 2011 - Při odchodu ze Sparty, která s ním rozvázala kontrakt, si jako klubový pokladník odnesl týmovou pokladnu, v níž mělo být několik set tisíc korun. Řepka to popřel.

Září 2015 - Řepku policisté přistihli při řízení pod vlivem alkoholu, naměřili mu 1,39 promile. Soud ho potrestal tříměsíční podmínkou a zákazem řízení na rok a půl.

Leden 2016 - V době, kdy měl zákaz řízení, Řepka znovu řídil opilý. Soud mu vyměřil půlroční podmínku, roční zákaz řízení a pokutu 90.000 korun.

Květen 2018 - Soud udělil Řepkovi 180 hodin obecně prospěšných prací za zanedbání povinné výživy. Kvůli neplacení výživného na syna rovněž přišel o řidičský průkaz. Přitížily mu i dřívější soudní kauzy, kdy byl dvakrát odsouzen k podmínečnému trestu za řízení v opilosti.

Srpen 2018 - Řepka byl odsouzen k půlročnímu vězení za internetové útoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou, jejímž jménem nabízel sexuální služby, čímž se dopustil poškození cizích práv. Odvolací krajský soud v listopadu trest změnil na 300 hodin obecně prospěšných prací.

Únor 2019 - Soud poslal 7. února Řepku na 15 měsíců do vězení za zpronevěru a poškození cizích práv. Podle obžaloby prodal v prosinci 2016 své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době nevlastnil. Souhrnný trest zahrnuje i jeho internetové útoky na bývalou manželku. Řepka i žalobce se odvolali.

Únor 2019 - Okresní soud pro Prahu-západ Řepkovi přeměnil podmíněné tresty za řízení v opilosti na devět měsíců vězení, protože se ve zkušební době neosvědčil. Řepka podal proti rozhodnutí stížnost.

Duben 2019 - Odvolací Městský soud v Praze zpřísnil Řepkovi původní souhrnný nepodmíněný trest 15 měsíců za zpronevěru a útoky na bývalou manželku na dva roky vězení. Verdikt je pravomocný.