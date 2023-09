Teď jsme na správné vlně, jen to udržet, pochvaluje si Rigo po přestupu ze Slavie do Baníku

Fotbalový záložník Tomáš Rigo si začíná získávat srdce fanoušků Baníku Ostrava. Po letním přestupu ze Slavie Praha odehrál odchovanec slovenského Popradu za slezský klub první zápas v základní sestavě. A přeje si, aby po reprezentační přestávce dostával další příležitosti. Ostrava 11:26 10. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Rigo (uprostřed) se raduje se spoluhráči z Baníku | Zdroj: Profimedia

Čerstvě jednadvacátník má za sebou první utkání v základní sestavě a přeje si, aby to tak pokračovalo nadále.

„Zatím se tu cítím výborně. Přestěhovali jsme se s přítelkyní, bydlíme tady a Ostrava se mi líbí,“ prozrazuje po pár měsících pobytu záložník Baníku Ostrava Tomáš Rigo. Po špatném začátku už je Baník po sedmém ligovém kole na šestém místě tabulky.

„Je tu spousta nových hráčů včetně mě, sedlo si to jsme rádi za výsledky. Teď jsme na správné vlně a už jen to udržet,“ těší hráče, který strávil posledních pět sezon ve Slavii a na hostování v druholigové Vlašimi.

Ale v pražském týmu dostal jen jednu ligovou příležitost. Také proto přijal nabídku Baníku Ostrava.

„Ve Slavii bych nedostal tolik prostoru jako tady, je tam větší kvalita. Jsem rád, že jsem hráčem Baníku a snažím se prodrat do základní sestavy.“

V Baníku postupně odehrál 14, 19, 27 a 45 minut jako střídající hráč, ale naposledy s Mladou Boleslaví při výhře 2:0 už strávil Rigo na hřišti celý zápas.

„Snažil jsem se jako střídající hráč tam přivést něco svého a to se myslím podařilo. Jsem rád, že jsem měl premiéru v základní sestavě a snad to bude takto pokračovat.“

Dva jazyky

A ve výpovědích rodáka z Popradu téměř neuslyšíte náznak slovenštiny, čeština je celkem čistá.

„To mi celkem jde. Za těch šest let, co jsem tady, už jsem se to celkem naučil. Spíš to přepínám a když se bavím se Slovákama, tak slovensky a když jsem tady, tak česky,“ směje se Tomáš Rigo.

Jediné co Baníku zatím chybí jsou body z venkovních hřišť. Prohrál v Liberci, v Plzni i na Slavii.

„Budeme se snažit, příští zápas hrajeme na Bohemce a budeme se to snažit zlomit. Je to jen o nás. Když přijdou fanoušci, tak se jim to budeme snažit ukázat i venku.“

V Praze na hřišti Bohemians nastoupí Baník příští víkend po reprezentační přestávce a Tomáš Rigo doufá, že bude podruhé v základní sestavě.