Tomáš Rosický: Nízká záloha Sparty nevadí, potřebujeme získat dominanci

„Ti hráči, kteří přichází po mně, to mají vždycky složité. Stanciu nepřichází jako žádný zajíc, je to zkušený kluk, který toho má spoustu za sebou. Tým takový typ hráče zjevně potřebuje,“ řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Tomáš Rosický.

Zatímco sám bývalý reprezentant se sžívá s rolí v manažerském týmu klubu, Sparta se musela s koncem jeho kariéry vyrovnat. Do kádru tak přibyli dva kreativní hráči, Rumun Nicolae Stanciu a Gabonec Guélor Kanga. Společně s Riem Mavubou by měli tvořit jednu z nejnižších středových řad v lize.

„Pokud budou dobře držet balon, tak to nevadí. Styl, kterým bychom se chtěli prezentovat, by měl být v dominanci s míčem, proto Kanga a Stanciu přichází. Vychází to z toho, že kreativní kluci jsou většinou takového vzrůstu. Pomůžou nám v držení míče a dominanci, která nám teď chyběla a my ji potřebujeme zpátky,“ očekává Rosický.

„Když jsem ještě hrál, soupeři mě blízce hlídali nebo zdvojovali. Abychom předešli tomu, co čeká na Stanciua, přivedli jsme dalšího kreativního kluka,“ dodává.

„Z mého pohledu je důležité i to, aby Sparta vychovávala vlastní hráče a kluci dostali šanci. Musí si ji zasloužit, krok mezi chlapy je nejdůležitější v kariéře, ale aby trénoval jen jeden mladý kluk, je strašně málo, to se musí zlepšit,“ říká o situaci, kdy na podzim trénoval se Spartou jen Christián Frýdek.

Sparta má zasahovat do společenského dění

Člen manažerského týmu klubu zblízka sledoval táhnoucí se jednání, k velkému pohybu v kádru Sparty došlo převážně v druhé polovině ledna. Přestože by přivítal rychlejší dotažení příchodů, je nakonec rád, že se je podařilo dotáhnout.

„Když bylo přestupové období, byl jsem součástí úzkého vedení, které rozhodovalo. Některé věci jsou trošku jinak, než jsem očekával, ale nemůžu říct, že jsem z něčeho překvapený. Sparta by měla mít přesah, měla by zasahovat víc do společenského dění, její historie a tradice jsou obrovské,“ říká funkcionář.

Od začátku jarní části sezony se fotbalisté Sparty mohou znovu těšit na podporu tribun. Sparťanští ultras vydali prohlášení, že přerušují své podzimní protesty.

„Je to pozitivní signál. Je na nás, aby všichni chápali naše kroky. Jsem rád, že bude víc fanoušků, kteří budou Spartu hnát. Musíme držet při sobě na všech frontách. Všichni si uvědomujeme, že to musí být lepší, potenciál Sparty je úplně jinde,“ vyzývá Rosický.

Svou fotbalovou kariéru ukončil těsně před Vánocemi na tiskové konferenci, i to vnímá jako dluh. „Vím, že jsem se s lidmi nerozloučil, a chtěl bych. Uvidíme, jestli se podaří na léto připravit nějaký rozlučkový zápas. Nejlepší by to bylo na Letné na Spartě,“ vyhlíží Tomáš Rosický.