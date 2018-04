Rosického rozlučka slibuje velká jména, dorazit mají Fabregas či Nedvěd

Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Rosický chystá velký zápas, kterým se definitivně rozloučí s hráčskou kariérou. Na červen do Prahy pozval bývalé spoluhráče - přijet by mohla i velká jména jako třeba Pavel Nedvěd nebo Cesc Fábregas. Praha 21:24 24. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Rosický po letech znovu v základní sestavě Sparty | Foto: Kateřina Šulová

„Mohlo by to být pěkné a mohli by přijet opravdu světoví hráči," říká o své rozlučce Tomáš Rosický.

Konkrétní jména Rosický slibovat nechce, ale oslovil například španělského záložníka Fábregase, německého obránce Metzeldera nebo francouzského záložníka Flaminiho. Z bývalých reprezentačních parťáků pak pozval především členy bronzového týmu z mistrovství Evropy 2004 včetně záložníka Nedvěda nebo brankáře Čecha.

„Já se na ten den samozřejmě moc těším. Bude to můj poslední zápas, rozloučení ať už s mými spoluhráči, tak i s dalšími lidmi. Já doufám, že jak pro mě, tak pro všechny moje spoluhráče, kteří tam přijedou, i fanoušky to bude den, který si všichni užijeme," říká Rosický.

Při exhibici se proti sobě postaví Rosického bývalí spoluhráči z reprezentace a zahraničních klubů, ve kterých působil - tedy z Dortmundu a Arsenalu. A velké osobnosti by měly stát i na lavičkách v roli trenérů.

„Ideální scénář je Karel Brückner a Arsene Wenger. S Karlem Brücknerem jsem mluvil, ten přislíbil, že dorazí. Co se týče Arsena, tak tam je samozřejmě otazník i kvůli těm událostem, které se v Arsenalu momentálně přihodily,“ připomněl Rosický nedávné oznámení, že Wenger po 22 letech v Arsenalu skončí.

„Byla to strašně překvapující zpráva, protože to nikdo nečekal. Uvidíme, jak se s tím teď Arsenal vypořádá, protože se tam děje něco, co tam strašně dlouho nikdo nepoznal. Končí tam jedna éra,“ říká Rosický.

Rosický oznámil konec kariéry v zimě a okamžitě se přesunul do sportovního vedení Sparty. Překvapivý návrat - třeba po vzoru Jozefa Chovance v devadesátých letech - v plánu nemá.

„Dřív, kdy byl fotbal ještě o něco pomalejší, to ještě šlo, navíc když Josef Chovanec hrál stopera. Abych šel ve své pozici běhat do zálohy a naběhal intenzivně nějakých 12 kilometrů, na to už dneska nemám. Budu rád, když zvládnu tu svoji rozlučku, s tím budu spokojený,“ usmívá se Rosický.

Exhibice se bude hrát v sobotu 9. června v Praze na Letné.

S #TR10 se v červnu přijede rozloučit i tahle šestka Na koho se těšíte nejvíc? Další jména potvrdíme již brzy pic.twitter.com/0s7EiH6JM8 — Rozlučka Tomáše Rosického (@Rosicky_TR10) 24 April 2018