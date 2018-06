Fabregas, Walcott, Van Persie, Nedvěd. S Rosickým se v sobotu rozloučí řada fotbalových hvězd

Mistrovství světa se sice bude hrát v Rusku a bez českých fotbalistů, i tak se ale v sobotu sejde v Praze vybraná společnost hvězd. Světový šampion Cesc Fabregas, bývalý spoluhráči Theo Walcott, Robin Van Persie i Pavel Nedvěd dorazí na exhibici, na které se se svou úspěšnou kariérou rozloučí Tomáš Rosický. Praha 20:38 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Rosický | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Mě to komentování lákalo vždycky. Když jsem byl menší, tak jsem si to komentoval dokonce pro sebe,“ řekl Radiožurnálu Rosický.

Jeden z nejlepších českých fotbalistů minimálně posledních let Tomáš Rosický se o víkendu rozloučí se svou kariérou.

Možná mohl být Tomáš Rosický mým kolegou ve sportovní redakci. Brzy se ale ukázalo, že má nadání hlavně na fotbal. V osmnácti letech poprvé nastoupil za A tým Sparty, v devatenácti za národní tým a záhy se stal jednou z jeho opor.

Starší hráči to prý tehdy přijali bez problémů. „Úplně normálně. Tam je naprosto výborná parta kluků a všichni drží při sobě,“ dodal Rosický.

V roce 2006 byl Tomáš Rosický součástí jediného českého týmu v samostatné historii, který si zahrál na mistrovství světa. Navzdory jeho dvěma gólům do sítě Spojených států ale skončili Češi už v základní skupině.

Čtyři tituly

To o dva roky dřív na Euru měli na to, aby celý turnaj vyhráli. Ale v semifinále je zastavil smolný gól Řeků v prodloužení. Tyto dva turnaje jsou vrcholem reprezentační kariéry Tomáše Rosického.

V té klubové získal tři české tituly se Spartou, jeden německý s Dortmundem, se kterým si zahrál i ve finále poháru UEFA, a Arsenalu pomohl ke dvěma anglickým pohárům.

„Tomáš je přesně ten hráč, kterého všichni zbožňují. Když milujete fotbal, musíte milovat Rosického,“ rozplýval se trenér londýnského klubu Arsene Wenger a mluvil tím z duše mnohým fanouškům. Rosického zdobil obrovský herní přehled, cit, vytříbená technika, s přibývajícím věkem přidával i bojovnost a lídrovství.

Co se bohužel moc neměnilo, byly jeho zdravotní problémy. Na dlouho ho vyřadila zranění podkolení šlachy, Achillovy šlachy nebo kolen.

A tak se kupily povzdechy jako ten spoluhráče z národního výběru Pavla Kadeřábka: „Těžko asi někdo nahradí Tomáše, protože to je jedinečný hráč. Bude to pro nás velká ztráta, ale musíme ho nějak nahradit, i když to určitě pro ty kluky nebude jednoduché, protože vždycky budou srovnávaní s Rosou.“

Poslední skandování si užil Tomáš Rosický zase na Letné, kde svou kariéru uzavřel a kde se jeho jméno bude znovu vyvolávat při sobotní rozlučce. Uslyšíte to i v přímém přenosu Radiožurnálu.