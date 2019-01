‚Když se daří, tak by to mohl dělat každý.‘ Rosický se nové pozice sportovního ředitele Sparty nebojí

Řada fanoušků fotbalové Sparty v něm vidí spasitele, který na Letné znovu nastolí pořádek. Podobným způsobem možná uvažovalo i klubové vedení, které po nevydařeném podzimu jmenovalo Tomáše Rosického novým sportovním ředitelem. Bývalého reprezentanta ale v čele svého úseku nečeká snadná práce. Současná situace ve Spartě má totiž k ideálu daleko. Praha 20:22 5. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Následky minulosti a to, co je teď moje dědictví, tady pořád je a taky bude. Proto jsem zmiňoval asi rok zpátky, že to může trvat dva roky. Bohužel jsem se v tom nemýlil,“ popisoval novinářům na tiskové konferenci sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Ono dědictví po svých předchůdcích, o kterém Rosický mluvil, by si bývalý záložník Arsenalu nejspíš klidně odpustil.

Neuspokojivé výsledky, spousta zahraničních hráčů s vysokými smlouvami v kádru a v neposlední řadě také pošramocený vztah s vlastními fanoušky. To je realita, se kterou se nový sportovní ředitel bude muset vypořádat.

„Nás teď čeká spousta práce, abychom to napravili. Musíme získat zpátky důvěru fanoušků, což samozřejmě nebude jednoduchý a moc dobře si to uvědomuju. Vidím v tom obrovskou příležitost, jak se posunout kupředu a odrazit se. Aby všichni, kdo fandí Spartě, mohli být na ten klub hrdý,“ doufá v lepší zítřky Rosický.

Je to teprve necelých 13 měsíců, co Rosický ve Spartě ukončil hráčskou kariéru a přesunul se do sportovního vedení klubu. Jeho pozice ale tehdy nebyla přesně definovaná a veřejnosti neznámá byla i šíře pravomocí někdejšího fotbalisty.

Jako sportovní ředitel už má ale Rosický velkou zodpovědnost a jak sám přiznává, někteří lidé ho před dalším karierním posunem varovali.

„Spousta lidí mě od toho odrazovalo, že to načasování není dobré. Ale když se daří, tak by to zase mohl dělat úplně každý. Naopak ty těžké situace lákají. Udělám všechno pro to, aby se Sparta zvedla a vypadala jinak. Vidím to jako obrovskou šanci,“ vysvětluje Rosický.

Rosického teď v nové roli čeká především skladba hráčského kádru pro jarní část sezony, ve které by sparťané rádi vylepšili aktuální páté místo v tabulce.

Na Letnou zatím dorazily dvě posily, záložníci Karlsson a Martin Hašek mladší. Klub naopak opustil Mihailo Ristič a na odchodu je také útočník Josef Šural.