'Už bych neměl co nabídnout.' Tomáš Rosický oznámil konec fotbalové kariéry

O konci Rosického fotbalové kariéry se spekulovalo delší dobu. Trojnásobného Fotbalistu roku během kariéry trápila častá zranění, kvůli nimž vynechal v posledních deseti letech značnou část zápasů.

„Jak se blížil konec sezony, tak jsem cítil, že jsem měl problémy se připravovat na zápasy. Vždycky mě to stálo velké úsilí, ale začalo to docházet do stavu, kdy to bylo strašně těžké," popisoval Rosický.

„Tělo mi hodně dlouho říkalo, že už nechce, ale hlava to vždycky přebila. Teď už mi vypla i mysl a přišel jsem na to, že už nemá smysl pokračovat. Už bych asi neměl co nabídnout spoluhráčům ani Spartě," vysvětloval Rosický.

Šikovný záložník prožil od osmnácti let, kdy poprvé naskočil do ligy, bohatou kariéru a s Pavlem Nedvědem a Petrem Čechem patřil mezi nejvýznamnější osobnosti českého fotbalu.

„Zažil jsem ty nádherné momenty, co fotbal přináší. Bohužel jsem zažil i ty negativní, ale bez velkého přemýšlení bych si to okamžitě dal znovu," řekl Rosický.

We'll all miss having you on the pitch, Little Mozart https://t.co/amGjLkzMUK — Arsenal FC (@Arsenal) 20. prosince 2017

Jestli se chystá ve Spartě zůstat v jiné roli, zatím Rosický nepotvrdil. Nicméně naznačil, že se možná v budoucnu na chodu klubu podílet bude.

"Je zde velká šance, že budu v klubu pokračovat dál. Nejblíž mám logicky do sportovního úseku. Ale uvidíme."

Bronz z EURA i vleklá zranění

Tomáš Rosický je jednou z nejvýraznějších fotbalových osobností samostatné České republiky. Od žáků nastupoval za pražskou Spartu. V osmnácti letech debutoval v „áčku“, brzy se stal oporou mužstva a byl u úspěšného účinkování Sparty v Lize mistrů.

V lednu 2001 přestoupil do Borussie Dortmund za více než 500 milionů korun, což je dodnes nejvyšší částka, jakou kdy český tým za hráče inkasoval. S Borussií, kde mu dělal parťáka spoluhráč z reprezentace Jan Koller, získal hned v roce 2002 titul a o rok později postoupil až do finále Poháru UEFA.

V roce 2006 si Rosického vyhlédl manažer londýnského Arsenalu Arsène Wenger. Od ledna 2008 Rosický dlouho chyběl kvůli vleklému zranění podkolení šlachy. K prvnímu utkání po zranění nastoupil na podzim 2009, ale zdravotní problémy ho brzdily až do konce kariéry. V sezoně 2013/2014 získal Rosický svou první trofej s Arsenalem, když londýnský klub vyhrál FA Cup. Stejnou trofej získal s Arsenalem i o rok později.

V létě 2016 se Rosický po patnácti letech vrátil do Sparty, ale za celou sezonu kvůli zdravotním problémům nastoupil jen do jednoho utkání, a to na necelých dvacet minut. V letošní sezoně se Rosický objevil v jedenácti zápasech a vstřelil jednu branku.

V reprezentačním „áčku“ debutoval Rosický v roce 2000 a od té doby patřil k oporám mužstva. S reprezentací zažil bronzové EURO 2004 i účast na mistrovství světa 2006. Poslední utkání za Česko odehrál na EURU 2016 proti Chorvatsku. Celkem za reprezentaci odehrál 105 zápasů a vstřelil 23 gólů.

Během své kariéry zvítězil Rosický třikrát v anketě Fotbalista roku.