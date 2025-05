Rosický skončil kvůli problémům se srdcem v nemocnici, ve Spartě ho dočasně nahradí Sivok

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Praha Tomáš Rosický se kvůli zdravotním problémům dočasně vzdal své funkce v letenském klubu. Bývalý fotbalista byl v minulém týdnu hospitalizován na jednotce intenzivní péče kvůli problémům se srdcem. Ta se podle informací klubu obešla bez nutnosti operace. Vedení sportovní oblasti bude mít nyní na starosti Rosického dlouholetý spolupracovník Tomáš Sivok. Klub o tom informoval na svém oficiálním webu. Praha 11:25 26. 5. 2025 (Aktualizováno: 11:41 26. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Rosický | Zdroj: ČTK

Informace ohledně zdravotního stavu Tomáše Rosického klub zveřejnil až nyní, kdy byl čtyřiačtyřicetiletý Rosický propuštěn do domácího léčení. Sportovním ředitelem Sparty se Rosický stal na konci roku 2018.

Vedení sportovního úseku dočasně přebírá představenstvo ACS a dlouholetý Rosického spolupracovník a sportovní manažer A-týmu Tomáš Sivok.

Ten byl jmenovaný prozatímním sportovním ředitelem. Tomáš Sivok bude s podporou vedení klubu nadále pracovat na změnách v kádru a realizačním týmu A-mužstva.

‚Musím se o sebe víc starat,‘

Rosický ke svému zdravotnímu stavu doplnil, že mu aktuálně nedovoluje věnovat se práci sportovního ředitele tak, jak byl doposud zvyklý.

„Jako hráč i jako sportovní ředitel jsem byl zvyklý jít do všeho naplno a po hlavě. Nekoukat doleva doprava, makat na sto procent. Aktuální situace mi ukázala, že se o sebe musím víc starat. Špatná životospráva, absence aktivního pohybu a naše rodinné dispozice k mému momentálnímu problému mě bohužel dohnaly až do nemocnice. Dobrá zpráva je, že bych se měl plně vyléčit, ale momentální stav mi nedovoluje vykonávat tak důležitou funkci, jakou je sportovní ředitel Sparty. S kolegy budu nadále v kontaktu, vždy jsme pracovali jako tým. Připravili jsme plán, máme stanovenou cestu a strategii, máme nastavené procesy. Kluci to všechno zvládnou,“ uvedl Rosický pro klub.

