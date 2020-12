Radí skautům, konzultuje s trenérem. Souček se ve West Hamu vypracoval v nepostradatelnou oporu

Nejlepší český fotbalista Tomáš Souček je hostem nového dílu Olympijského podcastu Radiožurnálu. Ve skoro půlhodinovém rozhovoru odhaluje, jak to funguje v jeho současném působišti West Hamu United, který hraje věhlasnou Premier League. Reprezentační záložník získává díky svým výborným výkonům v londýnském klubu stále silnější slovo. Londýn 8:45 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček se spoluhráči z West Hamu | Zdroj: Profimedia

Tomáš Souček nasázel v Premier League z pozice defenzivního záložníka už šest gólů. Víc má ze spoluhráčů od jeho příchodu jen Michail Antonio, od červnového restartu soutěže nevynechal český reprezentant ani minutu a je z něj klíčový muž West Hamu. A tak s ním trenér David Moyes i zachází.

„Když máme video, tak se mě zeptá, jak to cítím. Jestli jsme s Declanem Ricem v záloze spokojení. Ptá se mě třeba na rozestavení, řeknu mu svůj názor a on ho vezme,“ popsal bývalý kapitán Slavie.

Souček odpověděl, že má radši ofenzivnější rozestavení se čtyřmi obránci a pěti záložníky. West Ham na něj přešel a hned zvítězil v Leedsu. Třeba si stejně tak vezmou k srdci názor českého záložníka i skauti, které zajímal pro změnu pohled na případné posily.

„Bavili jsme se o Slavii, o nějakém doporučení. Jestli tam teď někdo je.“ A nezůstalo u současných slávistů. Ve West Hamu se vyptávali také na bývalého hráče vršovického klubu, teď oporu národního týmu a Spartaku Moskva Alexe Krále.

„Povzbudivě jsem řekl, že na to má a že bych byl rád, kdyby přišel. To je ještě daleko, ale byl bych jenom pro, má na to a přál bych mu anglickou ligu,“ podotkl Souček.

Mnohem víc nejen ze zákulisí West Hamu se toho od Tomáše Součka dozvíte v novém vydání Olympijského podcastu. K poslechu je například na webu Radiozurnal.cz, na audioportálu Můj rozhlas nebo v nejrůznějších podcastových aplikacích.