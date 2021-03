Je to obrovská čest, těší Součka, že proti Belgii nejspíš nastoupí jako kapitán národního týmu

Čtveřice českých fotbalistů působících v německé Bundeslize nakonec večer národnímu týmu nepomůže. Mimo jiné to znamená, že trenér Jaroslav Šilhavý před zápasem kvalifikace mistrovství světa s Belgií přišel o kapitána Vladimíra Daridu. Ale nemusí si příliš dlouho lámat hlavu tím, komu svěřit vůdčí roli. Logickou volbou je Tomáš Souček, hvězda West Hamu, která se po nějaké době zase vrací domů do Edenu. Praha 10:24 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček se raduje z hattricku | Zdroj: Reuters

Měl by to pro něj být speciální večer. Nastoupí proti slavným Belgičanům, po nějaké době se znovu vrátí do Edenu, kde to má tak rád, a až přijde do kabiny, vedle dresu bude mít nejspíš od kustoda připravenou i kapitánskou pásku.

„Já na Eden vzpomínám pořád v tom nejlepším, tak jsem rád, že tady zase vyběhnu. Když jsem sem přišel, tak se mi vybaví mnoho vzpomínek,“ říká autor hattricku do sítě Estonska Souček.

Je to skoro jako když se mladý muž, který už vyletěl z hnízda, vrátí do pokojíčku v domě svých rodičů. Tomáš Souček fotbalově dospěl právě tady v Edenu, a tak se mu vybavují všechny ty hezké chvíle, během kterých fanoušci skandovali jeho jméno, a úspěchy se Slavií mu zřejmě připomínají i zarámované fotografie na chodbách stadionu.

Teď by tu rád zažil další skvělý večer, i když místo sešívaného dresu oblékne ten reprezentační, a dost možná vůbec poprvé v kariéře přivede národní tým na hřiště jako kapitán.

„Jestli k tomu dojde, tak budu jedině rád, je to obrovská čest. Není to jen o pásce, chci být vůdčí postava toho týmu a osobně by to pro mě znamenalo hodně,“ dodává tahoun londýnského West Hamu.

Z nechtěného se stal lídr

Ano, ten hráč, kterého před šesti lety nechtěl ani druholigový Žižkov, teď odpovídá na otázku, jaké by to bylo navléknout na paži reprezentační kapitánskou pásku. Vlastně je to další ze zásadních momentů poutavého příběhu Tomáše Součka.

„Co se týče té pásky, tak to ještě proberu s hráčema, ale pravděpodobně ukážeme na Tomáše. On bude ten, kdo zastoupí Vladimíra Daridu. Tomáš je velice skromný a skvělý kluk a myslím, že už je tahounem teď.“ říká Jaroslav Šilhavý o volbě kapitána pro zápas s Belgií.

K utkání s nejlepším týmem světa podle žebříčku FIFA nastoupí Češi v Edenu ve 20.45