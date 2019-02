Gólman mě nezná a určitě skočí, věřil Souček. O výhře Slavie rozhodl penaltou doprostřed branky

V 83. minutě si za bezbrankového stavu postavil míč na penaltový puntík, rozběhl se a střelou doprostřed branky otevřel skóre zápasu. Záložník fotbalové Slavie Tomáš Souček takhle zahrál svou vůbec první penaltu v ligové kariéře a přispěl tak k výhře Pražanů 2:0 nad Teplicemi. Praha 7:46 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Říkal jsem si, že je to moje první penalta v lize, gólman mě nezná a určitě skočí. Už jsem si říkal, co by se stalo, kdyby gólman zůstal stát, naštěstí se to nestalo,“ zářil na Radiožurnálu Tomáš Souček po vítězství v prvním utkání jarní ligové části.

Penalty v této sezoně zahrávali ve Slavii jiní exekutoři - Josef Hušbauer. Miroslav Stoch nebo Milan Škoda, který pokutový kop proti Teplicím vybojoval.

A právě na zkušeného kanonýra se původně připravoval i hostující gólman Tomáš Grigar: „Čekal jsem Škodu, ale ten říkal, že nekope, když je na něj faul. Kdyby šel Škoda, zůstal bych stát. Asi bych vypadal jako pitomec, kdyby to dal k tyči. Ale od Součka jsem to nečekal.“

Teplický brankář nebyl jediný, koho pokus o vršovický dloubák v Edenu překvapil. Nad železnými nervy Součka kroutili hlavami i další slávisté. „Všichni jsme říkali, že to má koule,“ smál se za kabinu záložník sešívaných Petr Ševčík.

Trpišovský: O kus se posunul

Tomáš Souček sebevědomým provedením penalty potvrdil, že je v posledních měsících ve velké pohodě. Dlouhodobě patří k nejlepším hráčům Slavie a pevně se usadil také v sestavě národního týmu.

„Zase se o kus posunul, i tahle věc ukazuje, že po mentální stránce vyspívá,“ vnímá neustálý vývoj třiadvacetiletého fotbalisty trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Slavia po výhře nad Teplicemi vede ligovou tabulku už o šest bodů, druhá Plzeň totiž pouze remizovala na hřišti Mladé Boleslavi.

Příští čtvrtek Slavii čeká první zápas play-off Evropské ligy proti Genku. Radiožurnál zápas odvysílá v přímém přenosu, server iROZHLAS nabídne textový online.

Fortuna liga | 20. kolo 8.2. FK Dukla Praha - FC Baník Ostrava 1:1 9.2. FC Slovan Liberec - 1.FK Příbram 4:0 9.2. MFK Karviná - SFC Opava 1:1 9.2. FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň 1:1 9.2. FC Fastav Zlín - 1.FC Slovácko 0:1 9.2. SK Slavia Praha - FK Teplice 2:0 10.2. AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 10. 2. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 20 17 1 2 50:16 52 2. Plzeň 20 14 4 2 30:16 46 3. Jablonec 20 11 3 6 40:19 36 4. Ostrava 20 10 5 5 26:16 35 5. Sparta 19 9 5 5 30:16 32 6. Zlín 20 9 3 8 25:23 30 7. Liberec 20 7 7 6 21:17 28 8. Teplice 20 7 4 9 21:27 25 9. Opava 20 7 3 10 27:31 24 10. Slovácko 20 8 0 12 22:31 24 11. Ml. Boleslav 20 6 5 9 37:37 23 12. Příbram 20 5 5 10 24:47 20 13. Bohemians 1905 19 4 7 8 18:27 19 14. Olomouc 20 5 4 11 18:34 19 15. Karviná 20 4 4 12 25:38 16 16. Dukla Praha 20 4 4 12 16:35 16