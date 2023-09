Byla to pořádná rána, ale teď se cítím fit, říká před domácím duelem s Albánií uzdravený kapitán Souček

„Byla to pořádná rána. Už jsem těch zranění hlavy nebo všeho zažil docela dost, ale tohle bylo jedno z nejvíce nepříjemných,“ přiznal záložník West Hamu Tomáš Souček, který se na konci srpna v utkání anglické ligy v Brightonu srazil s domácím gólmanem.

Následně musel český reprezentant střídat, a Londýňanům chyběl i v dalším duelu Premier League na hřišti Lutnu.

„Anglická federace má pravidla po kolika dnech se co může dělat. Měl jsem pár dní volno, pak jsem se připravoval individuálně, bez kontaktu. Ale jak jsem přijel na nároďák, tak už jsem mohl všechno naplno, takže k tomu zápasu s Albánií, si myslím, že to vyšlo ideálně. Teď se cítím dobře, cítím se fit,“ říká Tomáš Souček – se 60 starty v reprezentaci nejzkušenější hráč národního týmu.

Dobrá nálada v týmu

Bývalý záložník Slavie dorazil na sraz v dobrém rozpoložení, West Hamu vstup do nové sezony vyšel a momentálně je v tabulce Premier League čtvrtý.

Teď má ale Souček v hlavě reprezentaci, se kterou se v případě výhry nad Albánií může výrazně přiblížit postupu na Euro.

„Je to pro nás jeden z těch klíčových zápasů. Víme, v jaké jsme pozici, že máme 7 bodů po třech zápasech. S tím jsme všichni spokojení, ale stejně do toho chceme jít tak, abychom se cítili ještě více komfortněji. Určitě to pro nás bude těžký zápas a všichni ho chceme zvládnout,“ dodává reprezentační kapitán Tomáš Souček.

Utkání českých fotbalistů proti Albánii začne v Edenu ve 20.45 a na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Zářijový sraz zakončí národní tým v neděli přípravným duelem v Maďarsku.