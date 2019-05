Druhého titulu si cením daleko víc. Týmu jsem hodně pomohl, pochvaluje si po vítězství v lize Souček

Jak se rodil váš druhý titul ve Slavii?

Rodil se hrozně těžko, měli jsme těžkou sezonu, kde byl Mol Cup, Evropská liga i domácí liga. Všichni jsme hrozně šťastní, že se nám to povedlo už kolo před koncem.

V Ostravě vám stačila remíza, ale určitě jste na ní nehráli.

Ne, my neumíme hrát na remízu. Kdybychom hráli na remízu, tak v 90. minutě prohrajeme 1:0. První poločas jsme myslím zvládli výborně, měli jsme čtyři šance, ale nedali jsme gól. Ve druhém poločase už to nebylo ono, bylo to trochu opatrné, naštěstí alespoň vyšla ta remíza.

V 86. minutě střílel nebezpečně domácí Kuzmanovič. Jak vám bylo, když jeho střelu vytáhl brankář Kolář?

Co si tak vzpomínám na poslední zápasy, tak mají soupeři takové střely každý zápas, vždycky jednu a skončí to v šibenici. Naštěstí to Koly výborně chytil, protože to byla od Kuzmanoviče skvělá střela. Koly nás ale podržel, takže i jemu patří velký dík.

Na hřišti jste byl všude, rozehrával jste mezi stopery, byl jste v koncovce. Bylo cítit, že se chcete se Slavií loučit dalším titulem.

Nevím, jestli loučit, ale já ten první titul ani tolik neberu, protože jsem byl půlku sezony pryč. Titul už jsem měl, ale tento si z mého pohledu cením daleko víc. Odehrál jsem hodně zápasů, myslím, že jsem týmu hodně pomohl, takže si ho moc cením. Teď se ještě musíme soustředit na středu a ještě celou sezonu trochu vylepšit.

Tu největší trofej – titul – máte, ale sám jste naznačil, že vás ještě ve středu čeká další důležitý zápas a to finále Mol Cupu. Jak zvládnete oslavy?

Všichni jsme si řekli, že dneska jedeme zpátky vlakem, takže si můžeme dát o pivo navíc, ale všichni se budeme připravovat na středu. Slavia ještě v novodobé historii neměla double, takže když uspějeme, tak budeme nadšení. Chceme to udělat i pro lidi, kteří chodí a jezdí na zápasy.

Čekáte, že na vás budou fanoušci ještě čekat v Praze na nádraží?

Myslím, že jsme pro ně udělali hodně i my, když jsme vypravili nějaké vlaky, aby s námi jeli a podpořili nás. To samé ve středu do Olomouce. Pořád říkám, že máme nejlepší fanoušky v lize. Když vyhrajeme titul a máme šanci vyhrát pohár, tak je to nejlepší způsob, jak jim to vrátit.