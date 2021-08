Souček byl fanoušky West Hamu zvolen nejlepším hráčem sezony. Cenu za nejlepší přestup dostal Coufal

Tomáš Souček odehrál v záloze londýnského celku všech 38 ligových zápasů a dotáhl klub k šestému místu, které znamenalo kvalifikaci do Evropské ligy. Se svými spoluhráči také stanovil klubový rekord v počtu získaných bodů a vítězství v anglické Premier League.

And finally, the / @Betway goes to...



@tomassoucek28



An incredible season from the big man. Congratulations, Tomas!