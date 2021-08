Souček si odpočinul po Euru a chystá se na start Premier League. V Evropské lize vyhlíží Slavii

Fotbalista Tomáš Souček chce i v další sezoně anglické ligy potvrdit svoji pozici ve West Hamu. Český reprezentant se za rok a půl stal oporou týmu, který v neděli vstoupí do nového ročníku Premier League. A Souček doufá, že si po mistrovství Evropy dostatečně odpočinul. Londýn 18:19 11. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček slaví gól proti Evertonu. | Foto: PETER BYRNE | Zdroj: Reuters

„Dostal jsem dva a půl týdne volno v Česku a pak jsem byl týden v karanténě v Anglii, takže volno bylo dost dlouhé. S West Hamem už trénuji dva a půl týdne,“ říká záložník, kterého fanoušci West Hamu zvolili Kladivářem roku - tedy nejlepším klubovým hráčem sezony.

„Je to pro mě jedno z nejcennějších ocenění, protože se tu potkávám s nejlepšími hráči světa. Každé ocenění mě těší, ale tohohle o to víc, když vidím, kteří hráči to vyhráli přede mnou, legendy klubu,“ uvedl Souček na online tiskové konferenci.

Svými deseti góly v minulém ročníku pomohl West Hamu k šestému místu v Premier League, což zajistilo londýnskému klubu účast v Evropské lize.

V základní skupině by West Ham mohl narazit na Slavii, pokud Pražané v závěrečném předkole postoupí přes Legii Varšava. Součka mrzelo, že červenobílí ve středu vypadli s Ferencvárosem Budapešť v kvalifikaci Ligy mistrů.

„Samozřejmě jsem včera koukal. Mohlo to skončit 3:0 nebo 4:0 a nikdo by se nemohl divit. Mrzí mě, že kluci prohráli ten první zápas 0:2. Ale věřím, že teď vyřadí Legii a dostanou se do Evropské ligy. Pak se může stát, že na ně narazíme. Pro mě by to bylo něco speciálního po těch letech ve Slavii se tam vracet na druhé straně. Zároveň bych si to i užil. Viděl bych zase slávistické fanoušky, i oni by mě snad přivítali. Ale ještě je to daleko,“ přemítal Souček, který se těší na diváky i v anglické lize.

„Přišel jsem na konci ledna 2020, hrál jsem čtyři pět zápasů před diváky a pak to všechno zhaslo. Pořád jsem přišel jako hráč, kterému moc lidí nevěřilo, ale teď už jsem cítil i v přátelácích, že ta podpora byla obrovská,“ podotkl.

Stejně jako celý svět, i v kabině West Hamu hráči sledovali, kam zamířil Lionel Messi po odchodu z Barcelony. Kapitán české reprezentace lituje, že dal Messi přednost Francii.

„Vybral si nakonec Paříž, i když francouzská liga není tolik na očích jako anglická. Ale mají úžasný tým, jejich popularita se zvedne a v Lize mistrů se na ně určitě lidé budou koukat, včetně mě,“ uzavřel Souček.