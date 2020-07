‚Do roka a do dne odejde do většího klubu.‘ West Ham je pro Součka přestupní stanice, věří Trpišovský

Půl roku už v Česku nehraje, přesto je druhým nejlepším fotbalistou této ligové sezony. Když slávisté ve středu přebírali mistrovský pohár, jejich bývalý kapitán Tomáš Souček bojoval za West Ham v anglické Premier League. Reprezentační záložník se v londýnském klubu rozehrál k dobrým výkonům, jeho budoucnost v něm ale stále zůstává nejistá. Londýn 9:50 10. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český záložník Tomáš Souček slaví první gól v Premier League | Zdroj: Reuters

„Smlouvu mám nastavenou tak, že když se udržíme, tak tady zůstávám. Jsem rád, že si o to budu moct zabojovat i sám,“ vysvětloval před časem Radiožurnálu bývalý slávistický kapitán.

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského přestoupí Tomáš Souček do ještě většího klubu.

Souček vyhlížel pokračování Premier League po koronavirové pauze i kvůli nastavení své smlouvy. Ve West Hamu totiž ze Slavie hostuje a jeho případný přestup je podmíněný záchranou Londýňanů mezi elitou.

Hned od svého příchodu se vysoký záložník usadil v základní sestavě a po nucené přestávce se navíc začal prosazovat i střelecky. Z posledních tří ligových zápasů dal dva góly.

„Sleduji ho hodně, řekl bych, že West Ham trochu přetvořuje k obrazu svému. Dostává se do svých výkonů, dává góly. Potvrzuje jen to, co jsme si všichni mysleli. Chvíli mu trvalo, než si na něj mužstvo zvyklo a začalo mu věřit, ale teď si myslím, že bude lepší a lepší,“ řekl o Součkovi trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který bývalou oporu sešívaných vedl také v Liberci a na Žižkově.

Kladiváři jsou v tabulce anglické ligy šestnáctí a na sestupové příčky mají čtyři kola před koncem sezony tříbodový náskok. Ve zbývajících zápasech čeká svěřence kouče Davida Moyese tuhý boj o záchranu, o budoucnost českého fotbalisty ale Trpišovský obavy nemá.

„Tomáš podle mě ve West Hamu nezůstane dlouho. Jsem přesvědčený, že je to pro něj jen přestupní stanice a do roka a do dne odejde do fakt velkého klubu,“ věří slávistický trenér.

Další ligový duel čeká West Ham a Tomáše Součka v sobotu. Londýnský klub se v 35. kole Premier League představí na hřišti posledního Norwiche.