Souček znovu uchvátil Anglii a vystřílel si angažmá. West Ham může sestoupit už jen teoreticky

Zdá se, že rekordnímu přestupu z české ligy už nic nebrání. West Ham by o záchranu v anglické Premier League mohla připravit už jen velká shoda okolností, a tak by se Tomáš Souček měl natrvalo přestěhovat do Londýna. A český záložník svými výkony jasně dokázal, že si angažmá ve slavné soutěži zaslouží - při pátečním klíčovém vítězství 3:1 nad Watfordem skóroval potřetí během pěti zápasů, opět kraloval ve vzduchu a vysloužil si chválu ze všech stran.

Londýn 8:21 18. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít