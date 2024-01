Vaclíkovo angažmá v USA po půl roce končí, za New England Revolution neodchytal ani jeden zápas

Vaclík přišel do Spojených států na konci srpna loňského roku jako volný hráč poté, co skončil v anglickém Huddersfieldu.

Zkušený gólman, který v minulosti působil například ve Švýcarsku, Španělsku a Řecku, se ale v dresu New England neprosadil a vedení s ním tak rozvázalo kontrakt.

Čtyři roky hájil Vaclík branku švýcarské Basileje, se kterou se stal třikrát mistrem ligy. Ve Španělsku v barvách FC Sevilla strávil tři roky a vyhrál Evropskou ligu. Rok a půl v Řecku byl pro něj také úspěšný, protože slavil mistrovský titul i tam. V Huddersfieldu strávil půl roku.

Českou nejvyšší soutěži si Vaclík zahrál za Spartu a další pražský celek Žižkov. Za národní tým naposledy chytal loni v červnu při výhře 4:1 v Černé Hoře v přípravném duelu.

Thank you, Tomáš! 💙❤️



The #NERevs have parted ways with goalkeeper Tomáš Vaclík and exercised the club’s buyout on the player’s Salary Budget charge.



📝: https://t.co/YCY6BKoZto pic.twitter.com/xB0tz8HxPu