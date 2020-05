Risk to nebude, věří Vaclík. Španělská liga by mohla začít v polovině června sevillským derby

Tak dlouho pauzu bez fotbalu nezažil Tomáš Vaclík ani přes léto, kdy mívá běžně volno. Doma ale nezahálel. Udržoval se v kondici a pracoval také na španělštině. V Seville bude brzy dva roky a už teď je často slyšet na sociálních sítích klubu.

„Tady se nikam nesmělo, takže k moři vůbec ne, ani výlety. Karanténu jsme strávili doma s dětmi a učili jsme se, já i manželka,“ řekl Vaclík Radiožurnálu.

Díky lepšímu jazyku má brankář třetího týmu soutěže také slušný přehled o tom, jak moc koronavirová epidemie Španělsko postihla. Z restartu ligy v jedné z nejvíce zasažených zemí ale obavy nemá.

„Osobně věřím, že risk to nebude. Těch testů a opatření v klubech i v rámci La Ligy je strašně moc a dělá se všechno pro to, aby riziko bylo co nejmenší,“ doufá český reprezentant.

Z čeho se Tomáši Vaclíkovi ale trochu rosí čelo, je představa, jak bude ve slunné Andalusii hrát fotbal uprostřed horkého léta.

„To je jedna z věcí, se kterou se bude muset počítat a nějak se korigovat. Červen, červenec, srpen tady může být klidně 45 stupňů. Takže u nás, ve Valencii nebo Granadě se asi zápasy budou muset hrát hodně večer,“ dodal.

A třeba už večer 11. června. S tímto termínem počítá šéf La Ligy Javier Tebas jako s prvním hracím dnem obnovené soutěže. Vaclík se Sevillou by měl nastoupit proti městskému rivalovi Betisu. Zatím ale týmy ve Španělsku trénují jen v malých skupinách.