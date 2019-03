V tohle ocenění jsem nikdy nedoufal, řekl Tomáš Vaclík. Fotbalista roku zažil průlom v kariéře

„Byl jsem fakt naměkko. Měl jsem spoustu snů a spoustu jich mám, co ve fotbale chci dosáhnout, ale tohle tam nikdy nebylo. Nikdy jsem ani nedoufal, že bych tohle ocenění mohl získat. Hrozně to pro mě znamená a strašně moc si toho vážím,“ řekl po vyhlášení Fotbalisty roku Tomáš Vaclík.

Fotbalistou roku se stal brankář Vaclík, mezi trenéry kraloval Vrba Číst článek

Rok 2018 byl pro dojatého gólmana zlomový. Se švýcarskou Basilejí sice po dlouhé době nevyhrál žádnou trofej, ale vyhlédla si ho Sevilla, kam v létě přestoupil. A španělská Primera division je jedna z nejkvalitnějších ligových soutěží světa s hvězdnými velkokluby Realem Madrid a Barcelonou.

„Najednou jsme vedli ligu po osmi kolech, po třinácti kolech… Vyhrál jsem hráče měsíce,“ vypráví Vaclík, který v té době běžně likvidoval sólové úniky jako třeba při vítězném duelu s madridským Realem.

Fanouškům FC Sevilla v rozhovoru pro klubovou televizi navíc běžně dokazoval, že se lepší i ve španělštině, kterou v novém angažmá piluje.

„U gólmanů je to jako v životě. Můžete udělat spoustu věcí dobře, ale lidi si budou pamatovat tu jednu, kterou uděláte špatně. Ukazuje se, že hrana mezi úspěchem a neúspěchem je strašně tenká,“ připomněl Vaclík nevděčnou pozici gólmanů a také to, jaký kousek je někdy od slávy k horším pocitům.

Sevilla, za kterou chytá, už nezažívá tak dobré období jako ve druhé polovině loňského roku, nedávno vypadla s pražskou Slavií z Evropské ligy, a on sám se při tom nešťastně zranil.

„Je to bolest, kterou jsem dřív nezažil. Ten střet vypadal nevinně, ale už se mě to drží 10 dní a člověk na tu stranu musí padat. Jde i o extrémních pozic a z břišních svalů, hlavně z těch šikmých, všechno vychází. Pro gólmana je to hodně blbé,“ říká Tomáš Vaclík.

Aktuálně je na srazu národního týmu pro zápasy v Anglii a s Brazílií a stále věří, že o tyto atraktivní duely navzdory bolestivému zranění nepřijde.

Anketa Fotbalista roku 2018:

Fotbalista roku: 1. Tomáš Vaclík (Basilej/Sevilla) 694 b., 2. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 430, 3. Tomáš Souček (Slavia Praha) 196, 4. Michael Krmenčík (Plzeň) 182, 5. Bořek Dočkal (Philadelphia Union) 160, 6. Jiří Pavlenka (Brémy) 156, 7. Patrik Schick (AS Řím) 143, 8. Theodor Gebre Selassie (Brémy) a Michal Trávník (Jablonec) oba 54, 10. Petr Čech (Arsenal) 33.

Další pořadí: 11. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 18, 12. Ondřej Čelůstka (Antalyaspor) 13, 13. David Pavelka (Kasimpasa) 11, 14. Jan Kopic (Plzeň) 10, 15. Matěj Vydra (Derby/Burnley) 8, 16. Petr Ševčík (Liberec) 7, 17. Josef Hušbauer (Slavia Praha), Jakub Jankto (Udine/Sampdoria Janov) oba 6, 19. Jaroslav Plašil (Bordeaux) 4, 20. Ondřej Karafiát (Liberec), Tomáš Koubek (Rennes) a Lukáš Masopust (Jablonec) všichni 3, 23. Jaromír Zmrhal (Slavia Praha) 2, 24. Antonín Barák (Udine), Milan Baroš (Ostrava), Vladimír Coufal (Liberec/Slavia Praha), Tomáš Holeš (Jablonec), Václav Jemelka (Olomouc), Josef Jindřišek (Bohemians 1905), Jan Matoušek (Příbram/Slavia Praha) a Zdeněk Ondrášek (Wisla Krakov) všichni 1.

Trenér roku: 1. Pavel Vrba (Plzeň) 337, 2. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 334, 3. Petr Rada (Jablonec) 218.

Další pořadí: 4. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR A) 114, 5. Bohumil Páník (Zlín/Ostrava) 42, 6. Michal Bílek (Zlín) 26, 7. Martin Svědík (Jihlava/Slovácko) 9, 8. Michal Kordula (Slovácko) 5, 9. Martin Hašek (Bohemians 1905) 4, 10. Václav Jílek (Olomouc) 3, 11. Josef Csaplár (Příbram), Vítězslav Lavička (reprezentace ČR do 21 let) a Jan Suchopárek (reprezentace ČR do 19 let) všichni 1.

Talent roku: 1. David Lischka (Jablonec) 266, 2. Alex Král (Teplice) 242, 3. Jan Matoušek (Příbram/Slavia Praha) 208.

Fotbalistka roku: 1. Kateřina Svitková (Slavia Praha) 185, 2. Lucie Voňková (Bayern Mnichov) 160, 3. Eva Bartoňová (Slavia Praha) 159.

Síň slávy: Karel Poborský (vicemistr Evropy 1996).