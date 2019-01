Brankář Vaclík zažívá úspěšnou sezonu se Sevillou, hlavním cílem zůstává postup do Ligy mistrů

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík má za sebou životní měsíce. Po přestupu do Sevilly se zařadil mezi nejlepší gólmany španělské ligy a třeba za listopad byl vyhlášen úplně nejlepším hráčem soutěže. Sledovaný web TransferMarkt ho dokonce řadí mezi dvacet nejdražších brankářů světa. Není proto divu, že právě Vaclík vyhrál podzimní část ankety Zlatý míč pro nejlepšího českého hráče aktuální sezony. Praha, Sevilla 18:58 7. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík v dresu Sevilly při zápase proti Atleticu Madrid | Foto: Marcelo Del Pozo | Zdroj: Reuters

Brankář Tomáš Vaclík si po letním přestupu získává respekt fanoušků Sevilly. Zdaleka nejenom proto, že po pár měsících už zvládá i rozhovory ve španělštině.

Tomáš Vaclík je blízko k premiérovému zisku Zlatého míče ČR. Podzimní část ankety s přehledem ovládl Číst článek

„Na začátku jsme zvládli důležitou část sezony, kdy jsme postoupili do Evropské ligy. Od začátku se držíme v popředí La ligy, kdy se mi podařilo vyhrát i hráče měsíce. Hodnotím to velice pozitivně,“ řekl Vaclík novinářům při pondělním vyhlášení půlročního hodnocení Zlatého míče pro nejlepšího českého fotbalistu

Sevilla s Vaclíkem v bráně prohání ve španělské lize favority. Až za ní je v tabulce i slavný Real Madrid. Ale slovo titul? To prý v kabině zatím nezní.

„Fanoušci si to užívají, my samozřejmě taky, ale o titulu nikdo nemluví. Při konkurenci, která tady ve Španělsku je, tak si myslím, že by to bylo velice troufalé o tom mluvit. Snít o tom ale můžeme. Všichni víme, co se stalo v Angli, kdy vyhrál Leicester, když to nikdo nečekal,“ popisuje český brankář.

Po slibném začátku Vaclík věří, že se mu bude dařit i na jaře. Sevilla má za cíl postoupit do Ligy mistrů, to znamená, že musí vyhrát Evropskou ligu nebo ve španělské lize skončit do čtvrtého místa. Ale reprezentační brankář myslí i na národní tým.

„Pro rok rok 2019 je obrovská motivace postoupit na mistrovství Evropy. Uděláme pro to všichni všechno. Měl jsem možnost to zažít jednou, ve Francii a to bylo skvělý. Teď bych se rád na ten turnaj chtěl dostat znovu,“ doufá Vaclík.

1⃣ That is what I missed the most during the break! You were amazing Sevillistas!



2⃣ Se podrían haber logrado los tres puntos...



3⃣ Feliz cumpleaños a mi colega! pic.twitter.com/FJieW3ClSB — Tomáš Vaclík (@vaclos31) 7 January 2019