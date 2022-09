Nyní budu nějaký čas bez fotbalu, vzkazuje gólman Vaclík. Olympiakos už do týmu přivedl náhradu

Český fotbalový brankář Tomáš Vaclík bude po zranění ramena, které si způsobil během úterního utkání Ligy národů ve Švýcarsku, mimo hru nejméně dva měsíce. Třiatřicetiletý gólman Olympiakosu Pireus fanouškům prostřednictvím sociálních sítí vzkázal, že udělá vše proto, aby se mezi tři tyče vrátil co nejrychleji. Pireus (Řecko) 20:15 30. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík | Zdroj: Reuters

Vaclíkův řecký zaměstnavatel Olympiakos Pireus už jako náhradu angažoval Alexandrose Paschalakise.

Český gólman měl podle svých slov s ramenem problémy už delší dobu, nicméně do druhého poločasu v zápase proti Švýcarsku už nenastoupil a v brance národního týmu ho vystřídal Jindřich Staněk.

Nucená pauza

Řecký velkoklub zatím dobu léčení Vaclíka nezveřejnil, ale sám český gólman se k charakteru svého zranění vyjádřil na sociálních sítích.

„Ahoj všichni, posledních pár týdnů jsem se potýkal s bolestí ramene, která se bohužel během reprezentační přestávky zhoršila natolik, že jsem musel podstoupit operaci. Dokud mě bolest a stav ramena pustily do zápasu, chtěl jsem být s týmem na hřišti, ale po konzultaci s doktory a specialisty budu nyní nějaký čas bez fotbalu. Nedokážu říct, jak dlouho to bude trvat, ale můžu vás ujistit, že udělám všechno proto, abych se uzdravil co nejdříve!“ napsal na svém twitterovém účtu bývalý gólman Sparty, Basileje či Sevilly.