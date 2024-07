Slavia potvrdila vážné zranění reprezentačního stopera Vlčka, sezona pro něj pravděpodobně skončila

Na hřišti Slovácka Vlček nedohrál ani první poločas, ve 43. minutě ho vystřídal David Zima. Obránce čeká operace v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, očekává se devítiměsíční rekonvalescence.

„Chci všem slíbit, že teď budu největší fanoušek Slavie. A budu s týmem prožívat všechno tak, jako bych na hřišti byl. A dělat maximum pro to, abych mohl být co nejdříve zpět s týmem,“ řekl Vlček pro klubový web.

„Ztráta je to obrovská. Tomáš patřil do základní sestavy, byl členem reprezentace, předváděl skvělé výkony. Daleko horší je ale lidský rozměr. Vlčáka máme všichni rádi, pro návrat do Slavie obětoval všechno. Neskutečně mě to mrzí. Pro fotbalistu je to asi nejhorší zranění, které ho může potkat. V životě ale překonal nespočet překážek, je to bojovník. Věříme, že se brzy vrátí, jakkoli je celá situace pro všechny strany zdrcující,“ prohlásil trenér pražské Slavie Jindřich Trpišovský.

Magnetická rezonance odhalila u Tomáše Vlčka poranění předního zkříženého vazu, menisku a postranního vazu. Tomáš dnes v ÚVN Praha podstoupí operaci, doba léčby se odhaduje na devět měsíců.



Odchovanec pražského klubu v minulé sezoně odehrál v sešívaném dresu 33 utkání, v nichž si připsal jednu asistenci. Svými výkony si řekl o první nominaci do seniorské reprezentace, za kterou debutoval v březnu v zápase s Arménií. Figuroval i v nominaci na mistrovství Evropy v Německu, do žádného utkání ale nezasáhl.