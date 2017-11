Tottenham porazil oslabený Real a zajistil si postup. V osmifinále bude také Manchester City

Fotbalovému Tottenhamu se v neoblíbeném Wembley začíná dařit. Po ligovém vítězství nad Liverpoolem zde jednoznačně přehrál v Lize mistrů oslabený Real Madrid 3:0 a zajistil si tak postup do osmifinále. Jistotu účasti ve stejné fázi milionářské soutěže si zajistil po vítězství v Neapoli také Manchester City.

Tottenham ještě v letošním ročníku Ligy mistrů neprohrál a naposledy remizoval právě na stadionu Santiaga Bernabea s Realem 1:1. Bod z venku doma potvrdil a proti oslabenému soupeři, kterému chyběl Bale, Carvajal, Varane nebo Navas vyhrál 3:1. Londýnský celek si vítězstvím zajistil jistou účast v jarní fázi Ligy mistrů.

V obrovských problémech se naopak ocitá Dortmund. Borussia ani napodruhé nedokázala porazit přemožitele pražské Slavie v posledním předkole – kyperský APOEL. Také v domácím prostředí s ním pouze remizovala 1:1. Na Real ztrácí v tuto chvíli sice ještě dostižitelných pět bodů, ale čeká ji jak souboj se španělským velkoklubem, tak duel s Tottenhamem.

Dalším anglickým celkem, který si ve středu zajistil pokračování v Lize mistrů, je Manchester City. Svěřenci trenéra Guardioly vyhráli v Neapoli 4:2 a v tabulce skupiny F nemohou skončit hůře než druzí. Sergio Agüero dal svůj 178. gól v klubu a stal se historicky nejlepším střelcem Citizens. Společně s nimi má blízko účasti v osmifinále ukrajinský Šachtar, který doma přehrál Feyenoord 3:1.

The goal that broke the record #mancity (cc @aguerosergiokun) pic.twitter.com/M0nb7MTq3O