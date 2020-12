Simova hodnota je více než 200 milionů korun, Souček stojí čtyřikrát tolik. Z ligy je nejdražší Hložek

Jaká je hodnota slávistického útočníka Abdallaha Simy? Odpověď na tuto otázku znali snad jen fotbaloví skauti a odborníci, teď už si ale mohou udělat obrázek i fanoušci. Specializovaný server Transfermarkt.com v těchto dnech aktualizuje své databáze, a dostalo se i na českou ligu. Případní zájemci by měli za Simu zaplatit minimálně osm milionů eur, tedy asi 211 milionů korun. Nejdražší český fotbalista Tomáš Souček stojí skoro čtyřikrát více. Praha 6:00 28. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávistický fotbalista Abdallah Sima | Foto: ERIC GAILLARD | Zdroj: Reuters

Sima hrál ještě minulou sezonu třetí ligu, za Slavii debutoval 26. září v utkání se Slováckem. V lize nastřílel sedm gólů v osmi zápasech a v Evropské lize pomohl sešívaným k postupu do play-off třemi trefami. Jednou se dostal i do nejlepší jedenáctky kola prestižní soutěže.

Devatenáctiletý Senegalec ale neuhranul jen tuzemskou fotbalovou veřejnost. Moc dobře se o něm ví i ve světě, vždyť po vítězném derby proti Spartě byl na Transfermarkt.com vůbec nejvyhledávanějším hráčem. Před Ronaldem, Messim, Mbappém... zkrátka před všemi.

Teď už má u svého jména konečně i přibližnou cenovku. Pokud by ho Slavia v tuto chvíli pustila za oněch 211 milionů korun, nejdražším hráčem historie české ligy by se ale ani zdaleka nestal. Rekord zatím drží letní přestup Tomáše Součka, který zamířil do anglického West Hamu rovněž z Edenu za 520 milionů. Sima by se zařadil na páté místo historických tabulek.

Právě Souček je momentálně nejcennějším českým fotbalovým zbožím. Transfermarkt.com mu nově přidělil cenovku v hodnotě 30 milionů eur (791 milionů korun). Konkurovat mu může pouze útočník Leverkusenu Patrik Schick s 25 miliony eur (659 milionů korun), i když hodnoty některých hráčů na nejnovější aktualizaci ještě čekají.

Nejhodnotnější čeští hráči Tomáš Souček (West Ham): 30 milionů eur (791 milionů korun) Patrik Schick (Leverkusen): 25 milionů eur (659 milionů korun) Adam Hložek (Sparta Praha): 12 milionů eur (316 milionů korun) Tomáš Vaclík (Sevilla): 10 milionů eur (264 milionů korun) Pavel Kadeřábek (Hoffenheim): 10 milionů eur (264 milionů korun) Jakub Jankto (Sampdoria Janov): 9,5 milionů eur (250 milionů korun) Vladimír Coufal (West Ham): 8 milionů eur (211 milionů korun) Antonín Barák (Udine, host. Verona): 8 milionů eur (211 milionů korun) Alex Král (Spartak Moskva): 8 milionů eur (211 milionů korun) Ondřej Kolář (Slavia Praha): 7,5 milionů eur (198 milionů korun)

Jak je patrné z tabulky, na třetí místo se posunul nejdražší hráč české ligy Adam Hložek s hodnotou 12 milionů eur (316 milionů korun).

V rámci české nejvyšší soutěže má nejcennější kádr Slavia Praha, její hráči mají v součtu hodnotu téměř 56 milionů eur. Úřadující šampioni mají také suverénně nejvíc zástupců v elitní desítce mezi jednotlivými hráči.

Nejhodnotnější hráči české ligy Adam Hložek (Sparta Praha): 12 milionů eur (316 milionů korun) Abdallah Sima (Slavia Praha): 8 milionů korun (211 milionů korun) Ondřej Kolář (Slavia Praha): 7,5 milionů eur (198 milionů korun) Peter Olayinka (Slavia Praha): 6 milionů eur (158 milionů korun) Nicolae Stanciu (Slavia Praha): 4,5 milionu eur (119 milionů korun) Petr Ševčík (Slavia Praha): 3,5 milionu eur (92 milionů korun) Lukáš Masopust (Slavia Praha): 3,5 milionu eur (92 milionů korun) David Zima (Slavia Praha): 3 miliony eur (79 milionů korun) Lukáš Kalvach (Viktoria Plzeň): 3 miliony eur (79 milionů korun) Lukáš Juliš, Ladislav Krejčí (oba Sparta Praha), Jakub Brabec, Pavel Bucha (oba Viktoria Plzeň), Jan Bořil (Slavia Praha): 2,5 milionu eur (66 milionů korun)