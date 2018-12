Fotbalová liga se protáhla do poloviny prosince, zimní počasí trápí především trávníkáře

„Trávník už není v takové kondici, protože není období vegetace. To znamená, že jakákoliv rána či zranění už se samo nezregeneruje a neopraví,“ hodnotí pro Radiožurnál úskalí zimních měsíců Petr Dvořák, který je trávníkářem pražských Bohemians.

Zásadní změny v péči o trávník ale nejsou. „Jinak pracovat nemůžeme, jedeme v nějakém režimu a trávě musíme dát to, co potřebuje. A neustále pod ní topíme,“ říká.

„Problémem je nedostatek světla. Snažíme se v tekutém stavu dávat přes rostlinu výživu, abychom trávník udrželi v kondici,“ dodává.

Zatímco očím fanouškům se terén může zdát perfektní, odborník může mít na věc jiný názor. „Úplně se mi to nelíbí, protože to má nějaké šrámy. Ale z hlediska data a období jsem celkem spokojený,“ hodnotí Dvořák.

Prozradil také, čím se vady dají částečně zamaskovat: „Trochu více to trpí, proto jsme přistoupili k pískování, kterým zahladíme rány. Ideální to ale není.“

Protažení podzimní části sezony se podle Dvořáka může promítnout i na stavu trávníku na jaře: „Určitě ho to ovlivní, protože to poničení zůstane až do jara. Začíná se už v únoru. V té době trávník bude úplně stejný. Budeme pod ním topit, to ale neznamená, že nastartujeme období mimořádné vegetace. Přírodu nahradit nelze.“