Trenér Bílek povede fotbalová ‚lvíčata‘. Na postu vystřídá Suchopárka po červnovém mistrovství Evropy

Michal Bílek se stane novým trenérem reprezentace do 21 let! Tým převezme po skončení červnového ME na Slovensku. Naše lvíčata odstartují nový kvalifikační cyklus a boj o EURO 5. září proti Skotsku. ⚽ Trenére, přejeme hodně štěstí a co nejvíce vyhraných zápasů!



