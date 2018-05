S fotbalistkami musíte pracovat individuálně, říká trenér Žovinec. Před lety ho vyhodili ze stadionu

Dnes platí za odborníka, ale pracovat s fotbalistkami se Dušan Žovinec musel zpočátku učit.

„Vzpomínám si na první zápas v Karlových Varech, kde jsem byl vyhozen ze stadionu. O poločase jsme to nezvládli a Sparta tam prohrála 3:1, protože jsem zvolil přístup, který je v mužské kabině normální, ale tady to znamenalo, že půlka holek brečela a druhá půlka se naštvala. Dnes - po těch třiceti letech - už tvrdí, že jsem ženská,“ vzpomíná pro Radiožurnál.

'Holky hrajou fotbal.' Video má přilákat fanoušky i na ženské zápasy Číst článek

Debatu o rozdílu v trénování žen a mužů nedávno spustila autobiografie biatlonistky Gabriely Koukalové.

Ta se v knize přiznala například k poruše příjmu potravy a následně coby Host Lucie Výborné na Radiožurnálu uvedla, že sportovkyň s tímto problémem je podle ní hodně. A s tím, že podobné potíže může necitlivým zacházením spustit trenér, souhlasí i Žovinec.

„Holčině, které je sedmnáct, osmnáct let, řeknete, že má nadváhu, že je tlustá jako prase, a ona je schopná vám skočit z mostu. Trenér je někdy prostě víc než rodiče a může to ovlivnit. Samozřejmě je to velice citlivé téma. Oproti klukům je to významně rozdílné,“ říká trenér.

Dívky jsou emocionálně zranitelnější

V ženském fotbale se pohybuje už tři desetiletí a za významný přínos v této oblasti dostal ve středu Cenu Dr. Václava Jíry. V éře Michala Bílka ale nakoukl i k mužské reprezentaci, a tak může srovnávat, v čem je ženský sportovní svět odlišný.

„Ženský sport, nejen fotbal, je hodně o psychice. Dívka je emocionálně daleko zranitelnější. Je to otázka, řekl bych, vzájemného uznávání. V ženském fotbale je to pro sportovní výkon významnější než v mužském,“ míní.

Podle současného trenéra a manažera Sparty je důležité s hráčkami pracovat individuálně. Na některé kouč například nemůže křičet, v jiných je zase zapotřebí probudit touhu vyhrávat.