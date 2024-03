‚Trenér Hašek je pro národní tým ideální volba.‘ Hříšníkům z Belmonda by Pelta dal šanci

Fotbalisté Jablonce v úvodních třech kolech jarní části nejvyšší domácí fotbalové soutěže vybojovali čtyři body a šéf klubu Miroslav Pelta si pochvaluje i herní projev svěřenců trenéra Radoslava Látala. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, v čem se mohou regionální kluby inspirovat od Sparty a Slavie. Je rád, že národní tým vede trenér Ivan Hašek? Líbí se mu práce předsedy Fotbalové asociace České republiky Petra Fouska? Jablonec 17:23 2. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf fotbalového Jablonce Miroslav Pelta | Foto: Pavel Mazáč/CNC | Zdroj: Profimedia

V úterý se na jablonecké Střelnici nehrálo čtvrtfinálové utkání domácího poháru kvůli mlze. Je v neděli viditelnost na vašem hřišti v pořádku?

Viditelnost je v pořádku, ale celotýdenní déšť způsobil, že se bude hrát na těžkém terénu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s šéfem fotbalového Jablonce Miroslavem Peltou

Váš klub nastupuje v sobotním utkání proti Hradci Králové, který nově vede David Horejš. Ten naposledy trénoval Jablonec, ale kvůli neuspokojivým výsledkům jste ho relativně brzy odvolal. Už jste se stihli potkat a jaké to bylo setkání?

Zatím jsme se ještě neviděli. Minimálně po utkání se určitě potkáme. Jsem rád, že pan Horejš sehnal v lize nové angažmá a rozhodně ho považuji za trenéra s budoucností.

Jarní forma Jablonce

Jablonci se v jarní části sezony zatím daří, jak jste spokojený s aktuální formou týmu?

I v prohraném utkání na Slavii jsme předvedli hodně kvalitní výkon, nejen tím, že jsme dali tři góly venku, ale zároveň jsme byli naprosto rovnocenným soupeřem. Škoda, že jsme minulý týden v derby s Libercem ztratili body, když jsme pár minut před koncem vedli už 3:1, ale nakonec jsme to neudrželi. Spokojený jsem s tím, jak jsme do jarní fáze sezony vstoupili herně.

Ukázalo se, že podržet trenéra Radoslava Látala ve funkci byl správný krok?

Určitě. Je potřeba být v těhle věcech trochu víc konzervativní, protože hodně to závisí i na tom, jaké hráče jsem schopný jako majitel trenérům do týmu přivést.

Několik posil jste trenérovi Látalovi přivedl i během zimní přestávky, tak v jaké ekonomické kondici je Jablonec?

Permanentně stejně. Máme problémy provozně financovat klub, ale v téhle těžké době neztrácíme ambice. V poslední době jsme zrealizovali přestup hráče Dominika Hollého z Trenčína, za něhož jsme na poměry Jablonce vydali hodně peněz. Je to každodenní boj, ale od 1. července 2024 máme před sebou nové příjmy z prodeje televizních práv. Případně, pokud bude mít česká liga zástupce přímo v Lize mistrů, tak bude každý český klub dostávat osm set tisíc euro, což je také znát.

‚Není tam někde nějaká dvacka?‘ Odposlechy zachytily, jak Pelta lobboval za Nejedlého Číst článek

V odloženém čtvrtfinále domácího poháru se Jablonec střetne s Plzní, jak je pro vás MOL Cup a vidina možného postupu do pohárové Evropy důležitá?

Zápas s Plzní pro nás bude ohromně důležitý, protože přes pohár je nejlehčí cesta do Evropy. Nejlepším sponzorem Jablonce jsou příjmy z UEFA, příjmy z těchto soutěží rostou. Mým snem je se dostat do finále domácího poháru a tam už je to jenom o jednom zápase. Zkusíme to vyválčit.

V neděli se na Letné odehraje 310. derby. Na Spartě jste působil v minulosti jako funkcionář, jak jste souboje se Slavií prožíval?

Derby jsem prožíval vždy. V současné době musím pochválit lidi, kteří se starají o marketing a sociální sítě, protože předběhli kvalitu fotbalu. Kluby jako Sparta a Slavia nám v tomto směru ukázaly, jak pracovat a donutily nás přemýšlet, jak to my můžeme dělat v regionálních klubech.

Když jsem byl ve Spartě a hrála se tam Liga mistrů, tak jsme na běžné ligové zápasy měli málokdy vyprodáno, ale nyní i kdyby hrála Horní Dolní v poháru, tak bude vyprodáno. Lidé se spojili s hráči, kteří za klub nastupují a v tom vidím ohromnou sílu. Tři pilíře českého fotbalu vždy byly televizní práva, suvenýry a vstupné. Velké kluby si na sebe nyní dokážou vydělat. Je to směr, ve kterém musíme pokračovat. Chceme zaplnit stadiony i v Liberci, Jablonci, kde máme v současnosti nějaký únavový syndrom.

Fotbalová asociace vyhlásila soutěž ohledně pozemků na Strahově. Pokračuje i jednání se Spartou Číst článek

Sledujete jak elitní české kluby Sparta a Slavia pracují s marketingem?

Sparta a Slavia do marketingu investovala určitě desítky milionů korun a pracuje na tom hodně lidí. Když vidím, jaký je zájem o vstupenky na zápas Sparty proti Liverpoolu, tak lidí šílí. Ozývají se mi lidé z celé republiky, zda nemám šanci se dostat k lístkům. Permanentkáři, obchodní partneři mají samozřejmě přednost, něco musíte dát hostům a pak do volného prodeje nezbývá skoro nic.

Pokud by se podařilo zrealizovat podobu národního stadionu na Strahově se čtyřicetitisícovou kapacitou, tak nebude vyprodaný jen na derby, ale podle mě na každý čtvrtý zápas. Sám jsem k tomu byl skeptický, ale nyní vidím, že Sparta i Slavia by měli mít stadion pro čtyřicet tisíc diváků. Rozhodně by to dávalo smysl.

Národní stadion na Strahově?

Hovořilo se o tom, že by na národním stadionu na Strahově mohla hrát pražská Sparta. Mělo by to tak podle vás být?

Mojí největší zásluhou pro český fotbal bylo to, že se mi s kolegy podařilo získat majetky na pražském Strahově do vlastnictví Fotbalové asociace České republiky. Nevím, na co se čeká, když tu máme člověka, který za své peníze chce postavit stadion a nechce finance ani od města a státu.

Je vypsaný mezinárodní tendr, ale podle mě už to mělo být dávno rozhodnuté. Všichni fotbalisté se chtějí dožít toho velkého stadionu. Nikdo nechce sedět v těch starých kancelářích, kde byla plíseň a vypadávalo okno.

Když mluvím s kolegy z krajů, tak se všichni vyjádřili ve smyslu, že není z toho potřeba dělat byznys. Český fotbal si velký stadion s pořádným zázemím zaslouží. Jako předseda svazu jsem byl zvaný na otevírání stadionu v Albánii, Rumunsko, Maďarsku nebo Polsko a my pořád nic. Máme jednoho z nejbohatších lidí světa, který vlastní klub, miluje fotbal a najednou se spekuluje, zda je to správný investor. Je to věc, kterou nechápu.

Jak hodnotíte fungování Fotbalové asociace České republiky pod vedením Petr Fouska?

S Petrem Fouskem mám super vztah. Je to skvělý úředník, který umí dělat porady, zápisy, řídit strukturu, ale samozřejmě nemá ten přesah, obchodní talent. Říkám mu to do očí, protože já měl spíše vlohy, že jsem dokázal sehnat peníze a hrát nadnárodní politiku. Na druhou stranu jsem měl slabinu do úřadu, ale s tím mi pomáhal generální sekretář pan Řepka.

‚Vím, jak rozhodnu.‘ Trenér reprezentace Hašek má o hříšnících z Belmonda jasno, Nedvěd ho zaskočil Číst článek

Blíží se první reprezentační sraz pod novým trenérem Ivanem Haškem. Věříte, že nakopne český tým a volil jste ho?

Byl jsem pro tuhle volbu, ale nehrál jsem v rozhodování žádnou roli. Ivana podporuji a je pravdou, že jsem z něj udělal trenéra. Na Spartě jsem ho vytáhl z kanceláře jako nešťastného generálního sekretáře a udělal z něj kouče. Trenérské začátky má spojené se mnou, kdy vyhrál ve Spartě ligu, postoupil do Ligy mistrů. Ivan je přísný, tvrdý, ctižádostivý a pro dobrý výsledek udělá všechno. Trenér národního týmu je spíš manažer. Musíme ještě podpořit vedení svazu, aby vytvořilo národnímu celku adekvátní podmínky.

Trenér Ivan Hašek jasně řekl, že hlavním cílem je dostat národní tým na mistrovství světa v roce 2026. Vnímáte to stejně?

Žádný trenér nemůže říct, že nemá tenhle cíl. V současné chvíli máme mužstvo s vysokou kvalitou, máme kam šáhnout. Už nyní na mistrovství Evropy v Německu je potřeba udělat kvalitní výsledek. Portugalsko bude těžkým soupeřem, ale Turecko je podle mě tým, s kterým jsme schopni získat body.

Velkým tématem bude nominace s ohledem na „hříšníky z Belmonda“ Kuchtu, Brabce a Coufala. Vzal byste je?

Vzal. Belmondo byla věc, která se stát neměla. Vždy se nějaké maléry stanou, ale rozhodně to není situace, kterou bychom nedokázali překonat. Hráči mají pro národní tým velkou sportovní hodnotu. Hráči určitě budou mít pocit viny, o to víc to budou chtít vrátit výkonem na hřišti. Šel bych na to fotbalovou cestou. My, co fandíme fotbalu, chceme vidět Coufala v sestavě.

Bude pro vás Sparta v nedělním derby favoritem na vítězství?

Derby nemá favorita nikdy. V současnosti má ale Sparta plno kvalitních hráčů z ciziny, Haraslín, Birmančević a Kairinen jsou fotbalisté, kteří v jiných českých klubech neběhají.