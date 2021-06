Trenér Šilhavý chválil sílu týmu. ‚Ohledně Dánska jsme pořád na zemi,‘ dodal ke čtvrtfinále

Málokdo jim věřil, ale povedlo se. Čeští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V Budapešti porazili 2:0 Nizozemce, kteří vyhráli v základní skupině všechny tři zápasy a dali v nich nejvíc gólů ze všech týmů na turnaji. Proti Čechům ale ani nevystřelili na branku, i když několik šancí měli. Od zpravodaje z místa Budapešť 7:20 28. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Jaroslav Šilhavý se může radovat, dovedl český tým do čtvrtfinále. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Vacloš nás podržel, jsme mu za to vděční. Samozřejmě jsme se i my snažili celých 90 minut, aby na něj nic neprošlo,“ řekl Radiožurnálu po zápase obránce Tomáš Kalas.

Češi zvolili výbornou taktiku s vysokým napadáním, tím nutili soupeře k dlouhým odkopům, se kterými si obránci skoro pokaždé poradili. Ve velkém vedru to bylo hodně náročné, co toho naběhali, co soubojů podstoupili… Ale vyplatilo se.

„Dneska není úplně rozhodující, jak dobří fotbalisté jste. Oni možná hrají v lepších klubech, jsou lepší fotbalisté než my, ale my jsme ukázali týmového ducha, nasazení, pomáhali jsme jeden druhému. Jsme opravdu pyšní na to, co jsme dokázali. Asi nikdo nečekal, že půjdeme až do čtvrtfinále,“ rozplýval se střelec druhého gólu a druhý nejlepší kanonýr šampionátu Patrik Schick.

Trenér Jaroslav Šilhavý přidává: „Ten tým má sílu. Určitě nepatříme mezi favority, ale prací v týmu děláme výsledek.“

Přeci jen… s jídlem roste chuť: „Ohledně čtvrtfinále s Dánskem jsme pořád na zemi, máme k soupeři velký respekt. Byť to není zvučné jméno typu Francie nebo Německa atd., tak nás určitě nečeká nic jednoduchého,“ dodává Šilhavý.

Ať to bude jakékoli, čtvrtfinále fotbalového Eura Česko-Dánsko v sobotu z Baku