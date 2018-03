Trenér Svědík s Jihlavou ohromuje ligu. Co s odepisovaným týmem provedl, že se mu tak daří?

„Je to skvělý vstup, který asi nikdo nečekal. To, jaké jsme měli soupeře, nám pomohlo ohledně sebevědomí,“ říká trenér Martin Svědík.

Jeden z těch, co má na jihlavském obrození největší zásluhu. Mladý kouč převzal Vysočinu po Novém roce na posledním místě tabulky se ziskem pouhých deseti bodů po odvolaném Ivanu Kopeckém.

Zdánlivě beznadějná situace však podle něj mohla jeho týmu paradoxně pomoci.

„Když jsem si přečetl, co psaly média, tak mi bylo jasné, že je to pro nás vlastně výhoda. S námi nikdo nepočítal a pro kluky to bylo také dobré. Každý počítá, že sestoupíme a každý nás odepisuje. Nemáme být z čeho nervózní, my už hůř umístění být nemůžeme,“ usmívá se Svědík.

Mužstvo Jihlavy se přes zimu změnilo k nepoznání, což je zřejmé z výsledků i herního projevu.

Klíčová důvěra vedení

„Kolektiv se pročistil. Na mužstvu cítím, že se z něj stal velice konsolidovaný tým s velice silnou defensivou,“ popsal své mužstvo trenér.

Pardubický rodák poprvé trénoval ligový tým v roce 2013, kdy zamířil do Ostravy. Baník vytáhl do horní poloviny tabulky, vedení ho ale nakonec odvolalo kvůli špatnému hernímu projevu. Úspěchem neskončilo ani loňské Svědíkovo angažmá v Mladé Boleslavi.

Nyní se zdá, že napotřetí našel progresivní kouč v nejvyšší soutěži ideální štaci. Na Vysočině mu věří, v Jihlavě uzavřel časově neomezenou smlouvu a přiznal, že právě důvěra vedení byla pro něj při rozhodování klíčová.

„I to byl jeden z důvodů, které mě zaujaly. Není to jenom o nějaké krátké štaci,“ vysvětlil Svědík.

V sobotu před derby pražských S nabídne liga ještě jeden nečekaný šlágr. V souboji dvou na jaře stoprocentních týmů hostí Jihlava Jablonec.