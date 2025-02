Trenér Vrba po necelých dvou měsících skončil v druholigové Líšni. Stihl jen přípravná utkání

Trenér Pavel Vrba po necelých dvou měsících skončil na lavičce fotbalistů druholigové Líšně. Brněnský klub na sociální síti X uvedl, že se s bývalým koučem české reprezentace domluvil na ukončení spolupráce. Jako první o koučově odchodu informoval server Sport.cz. Vrba vedl tým pouze v pěti přípravných utkáních a nedočkal se v nich žádného vítězství Líšeň 14:52 4. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na celou situaci ale mám svůj názor. Teď to však blíže komentovat nebudu,“ řekl jednašedesátiletý Vrba | Zdroj: Profimedia

Obě strany se podle klubového prohlášení shodly, že ukončení angažmá je tím nejlepším pro budoucnost klubu i trenéra. Jméno Vrbova nástupce Líšeň neoznámila. „Pavlu Vrbovi vyjadřujeme upřímné poděkování za jeho profesionální přístup a odvedenou práci pro klub. Nyní budeme intenzivně pracovat na zajištění kontinuity v přípravě týmu a brzy oznámíme další kroky směřující k naplnění stanovených sportovních cílů,“ uvedl generální ředitel klubu Libor Kleibl.

„Samozřejmě jsem to nečekal. Nicméně to beru tak, jak to je. Přeju Líšni všechno nejlepší. Na celou situaci ale mám svůj názor. Teď to však blíže komentovat nebudu,“ řekl jednašedesátiletý Vrba webu Sport.cz.

Jeho prosincový příchod do klubu souvisel s nástupem nových majitelů, kteří chtějí Líšeň dostat do první ligy. Tehdy nahradil Milana Valachoviče, který se přesunul do pozice manažera prvního týmu. Mužstvo je po podzimu deváté se ztrátou sedmi bodů na třetí Vyškov. Jarní část druhé ligy začne Líšeň počátkem března.

Vrba patří mezi respektované české trenéry s bohatými zkušenostmi z domácích i zahraničních soutěží. Mezi jeho největší úspěchy patří zisk tří ligových titulů s Plzní, mistrem byl také s Žilinou na Slovensku a s Ludogorcem Razgrad v Bulharsku. S Plzní vyhrál i domácí pohár, třikrát zažil účast v Lize mistrů. Česká reprezentace se pod jeho vedením kvalifikovala na Euro 2016 a v anketě FAČR byl celkem osmkrát vyhlášen Trenérem roku. Vedl i Spartu, Ostravu a Zlín.

Pan trenér Vrba odchází z Líšně bez jediného prohraného soutěžního zápasu. Trenére děkujeme za všechny hráče, které se nám na vaše jméno podařilo podepsat. pic.twitter.com/mW1ZsQkSRm — SK Líšeň - fotbal (@sk_lisen) February 4, 2025