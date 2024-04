Trenér Xavi zůstane v Barceloně i po této sezoně. Rozhodl se po prohře v El Clásicu s Realem Madrid

Kouč Xavi Hernández řekl, že své rozhodnutí opustit fotbalovou Barcelonu letos v létě změnil poté, co ho hráči přesvědčili, že mužstvo je nadále vítězný tým, i když letošní sezonu zakončí bez trofeje. Po debatách s řadou dalších lidí se nakonec nechal přesvědčit, aby si rozmyslel svůj odchod, který překvapivě oznámil v lednu. Barcelona 16:49 25. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Xavi Hernández zůstaně na lavičce Barcelony i nadále | Zdroj: Profimedia

„Mnoho lidí, včetně mých hráčů, mě přesvědčilo, že to není konec,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý kouč na čtvrteční tiskové konferenci poté, co Barcelona oznámila, že na její lavičce zůstane. Smlouvu má do června příštího roku.

„Věřím, že můžeme být úspěšní. Jsem o tom přesvědčen a poslední tři měsíce mi to ukázaly. A protože změna názoru je známkou moudrosti, rozhodl jsem se změnit názor,“ uvedl Xavi, který jako hráč strávil na Camp Nou sedmnáct let a vybojoval s Barcelonou 25 trofejí včetně osmi ligových titulů a čtyř triumfů v Lize mistrů. Je také mistrem světa z roku 2010 a dvakrát vyhrál Euro.

Uvedl, že klíčové bylo zlepšení hry jeho týmu. A také pocit, že má sílu pokračovat. Zatímco si ještě nedávno myslel, že jeho tým potřebuje nový přístup, nyní je přesvědčen, že může být stále úspěšný.

O peníze nešlo

Odmítl také, že by šlo o peníze. „Prezident klubu ví, že kdybych nedokončil poslední rok smlouvy, nežádal bych o výplatu jediného eura.“ Rozhodnutí zůstat přišlo tři dny po prohře 2:3 s Realem Madrid, která téměř jistě zhatila šance týmu na trofej. Barcelona šest kol před koncem španělské ligy ztrácí na největšího rivala jedenáct bodů. Před týdnem také vypadla s Paris St. Germain ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

Mužstvo však přece jen ukázalo určité zlepšení formy od lednového neočekávaného oznámení Xaviho o odchodu. Poté natáhlo sérii třinácti zápasů bez porážky, než podlehlo PSG.

Xavi se Barcelony ujal v listopadu 2021 jako nástupce odvolaného Ronalda Koemana. S týmem poté získal první dvě trofeje. Po španělském Superpoháru ji dovedl také k 27. ligovému titulu, prvnímu po čtyřech letech.