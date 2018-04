Trenérem to nebude. Sparta je až šestá a může poprvé v historii české ligy chybět v pohárech

Nový trenér Pavel Hapal měl fotbalovou Spartu oživit. Jenže už je na lavičce skoro měsíc a Sparta za tu dobu nevyhrála soutěžní zápas. Sparta by poprvé v historii samostatné české ligy mohla chybět v evropských soutěžích. Letenský klub je v tabulce až šestý, protože pět zápasů v řadě remizovali. Praha 19:28 2. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty po remíze v Karviné | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Sparťané na jaře vyhráli pouze nad Libercem. Na otázku, čím to je, že se jim od konce února nedaří, není snadná odpověď. Nejdřív to dostával za vinu trenér Stramaccioni, ten odešel, ale jeho nástupce Pavel Hapal má zatím na kontě 3 remízy. Sparťanská legenda Horst Siegl by ale ty výsledky nesvaloval pouze na Hapala.

'Není nic krásnějšího, než vyhrát na Slavii,' usmíval se zlínský penaltový hrdina Zlámal Číst článek

„Není to až úplně o trenérovi, je to spíš o hráčích. Když se podívám na ty zápasy, které pod trenérem Hapalem hráli, tak všechny tři zápasy vedli, ale stejně je nezvládli,“ poukazuje Siegl na to, že například nad Slavii vedla Sparta 3:0 a stejně nevyhrála.

„Ono to nepůjde spravit za týden, za čtrnáct dní nebo za měsíc, ono to bude trvat trošku déle. Všichni sparťani musí být trpěliví a já věřím, že Pavel Hapal je natolik zkušený, že je schopný s tím mužstvem něco udělat,“ věří někdejší brankář Jaromír Blažek.

Ostatně - kdyby se dělala tabulka podle prvním poločasů, tak ji Sparta vede, což možná ukazuje recept, jak z té situace ven.

Sparta doplácí na nepovedené druhé poločasy, ty první má nejlepší v lize Číst článek

Letenský klub nyní ztrácí ze šestého místa v tabulce čtyři body na příčky, ze kterých se dá postoupit do předkola Evropské ligy, což byla zrovna za dob Siegla ve Spartě nemyslitelná situace.

„Sparta to bude mít velice těžké a je to otevřené, ale byla by to tragédie, kdyby po 36 letech nebo po kolika by se nedostala do pohárové Evropy, což by bylo smutné,“ myslí si Siegl.

Sparta nemá na ostatní týmy zrovna nedostižnou ztrátu, do konce soutěže zbývá osm kol, takže ještě má čas se do evropských soutěží dostat, ale její výsledky zatím nenaznačují zlepšení, které si od příchodu Pavla Hapala slibovala.

„Já si myslím, že hlavně fanoušek je nespokojený, protože Sparta samozřejmě musí lize vládnout a to se neděje,“ říká Horst Siegl.

Další zápas čeká Spartu doma. V sobotu v 15 hodin nastoupí proti Dukle.