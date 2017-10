'Trenérský stařík' Jupp Heynckes se letos může stát nejstarším vítězem Ligy mistrů. Dvě vítězství už má

Nejstaršímu trenérovi v profesionálním fotbale bylo 93 let. Tenhle rekord Jupp Heynckes jen těžko překoná, ale ani on není žádný mladík. Už je v důchodovém věku, program má ale určitě úplně jiný než jeho vrstevníci. Trenér Jupp Heynckes se po čtyřech letech vrátil k fotbalu, před několika dny převzal tým Bayernu Mnichov, kde působil v roli kouče už třikrát, a především poslední angažmá bylo opravdu pohádkové. Mnichov 17:46 18. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronový kouč Bayernu Jupp Heynckes | Zdroj: Reuters

Už když před čtyřmi lety slavili v Mnichově vítězství v obou domácích soutěžích a pak přidali i triumf v Lize mistrů, Jupp Heynckes byl mezi trenéry suverénně nejstarším. Vždyť den před jeho narozením skončila v Evropě druhá světová válka, fotbal se hrál tou dobou s tmavým koženým míčem a Bayern měl první velké úspěchy teprve před sebou. Teď o 72 let později připravuje Heynckes svůj tým na zápas Ligy mistrů se Celticem.

„Úplně chápu, že se po mém návratu objevila nějaká kritika, někteří jsou skeptičtí a říkají: Nedělal tuhle práci čtyři roky! Jenže fotbal se za tu dobu moc nezměnil, navíc já jsem ho pořád sledoval pěkně zblízka."

Ovace pro staronového trenéra. Heynckes je naše šance na lepší fotbal, věří na Bayernu Číst článek

Obhajoval německý kouč už minulý týden svůj návrat na lavičku a přesvědčoval novináře, že ještě nepatří do starého železa. Český trenér Stanislav Levý si myslí, že vedení Bayernu udělalo správně a dvaasedmdesátiletého Heynckese nazývá tím pravým.

„V Bayernu určitě vsadili na jistotu, zkušenost a neskutečně úspěšného trenéra. Pro mě to byla, dalo by se říci logická volba. Jupp Heynckes je stále tak zdravý a vitální, že se určitě bude i do té dennodenní tréninkové činnosti zapojovat,“ myslí si Levý.

Rekordmana Ivera Powela, který trénoval v nižší anglické soutěži ve svých třiadevadesáti letech, Jupp Heynckes asi jen těžko překoná, ale mohl by stát třeba nejstarším vítězem Ligy mistrů, i když tak daleko samozřejmě nekouká, a teď myslí jen na duel s Celticem.

„Hráči teď vypadají opravdu dobře, doufám, že navážeme na sobotní výkon. Víme, že je Celtic velmi silný tým, a není náhodou, že šestkrát v řadě vyhrál skotskou ligu. Minulý rok s nimi ztratil třeba Manchester City, to mluví za vše," dodal Heynckes.

Utkání Bayernu s Cetlicem začne ve středu tradičně ve tři čtvrtě na devět, a hrát se budou zápasy prestižní soutěže i na dalších sedmi stadionech.

Heynckes is back!



2013 (Bayern)

1998 (Real Madrid)



2018 #UCL? pic.twitter.com/KZkVWTSnhP — Champions League (@ChampionsLeague) 18 October 2017