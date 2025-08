Trest pro Chorého bude vysoký. Bod je pro Baník málo, říká Horváth. Jak si podle něj Plzeň poradí bez Šulce?

Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth se vrací za uplynulým třetím kolem fotbalové Chance ligy, ve kterém byl vyloučen Tomáš Chorý kvůli udeření brankáře Slovácka Milana Heči. Reaguje také na informaci, že Pavel Šulc neodcestoval s Viktorií Plzeň do Skotska k duelu 3. předkola Ligy mistrů. Rozhovor Praha 10:40 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Chorý musel hřiště v Uherském Hradišti opustit předčasně kvůli červené kartě | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Přišla čerstvá zpráva o tom, že Pavel Šulc neodcestuje s Viktorií Plzeň k utkání předkola Ligy mistrů do Glasgow. Co na to říkáš?

Dalo se to očekávat, v posledních dnech to rezonovalo. Myslím, že je to pro Pavla velká šance se v kariéře posunout, takže podle mě je to dobré.

Pavel Šulc dnes s týmem neodcestuje do Glasgow na utkání 3. předkola Ligy mistrů.

Důvodem je jeho přestup do zahraničí, jehož náležitosti se nyní finalizují. ⚠️



TISKOVÁ ZPRÁVA ➡️ https://t.co/IRT0HF7Jf1 pic.twitter.com/yuchdCrMyk — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 4, 2025

Plzeň před důležitými boji v kvalifikaci Ligy mistrů znovu oslabuje, po odchodu Lukáš Kalvacha je už, zdá se, i bez Šulce. Takže ze záložní trojice zůstává už jen Lukáš Červ.

Je to tak, ale na hřišti jich nebude osm, bude jich znovu samozřejmě deset. Takže věřím, že to trenéři určitě nějak doplní.

Slavia porazila ve třetím ligovém kole Slovácko 1:0, závěr zápasu byl ale hodně vyhrocený. Domácí brankář Milan Heča vyběhl na poslední rohový kop utkání, ve vzdušném souboji se potkal se slávistickým útočníkem Tomášem Chorým. Oba skončili na zemi, Chorý se po Hečovi ohnal a trefil ho rukou do rozkroku. Takový úder, který je trestán i v bojových sportech, ani do fotbalu nepatří, že?

Myslím, že všichni víme, že se toto nesmí stávat. Nějaké strkanice a šlapání na nohy, to se běžně děje. Pak přišel Hečův pád na Chorého a následovala nepřiměřená reakce. Takže Chorý teď nějakou dobu určitě hrát nebude. Myslím, že to bude takový vztyčený varovný prst pro hráče, kteří by takhle chtěli reagovat.

1:20 Tohle se stát nemůže. Určitě to nepřejdeme, říká trenér Trpišovský o zkratu a vyloučení Chorého Číst článek

Slovácko mohlo po faulu Chorého vyrovnat. Vlastimil Daníček ale poprvé v kariéře neproměnil pokutový kop (z předchozích 20 skóroval). Co udělal špatně?

Sám říkal, že koukal na gólmana, Jindra (Staněk) zkušeně zůstal stát. Brankáři se na takové situace samozřejmě připravují. A nedali ji už i lepší hráči. Penalta je hlavně o hlavě a myslím, že i tahle penalta toho byla důkazem. Dlouho se čekalo, velký tlak, poslední kop zápasu v 95. minutě. Bohužel pro Slovácko to dopadlo takhle.

Rekord trenéra Trpišovského

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský je nově nejúspěšnějším trenérem jak české, tak i československé historie v počtu ligových vítězství. Na Slovácku si připsal výhru s číslem 227. Pokořil rekord Jaroslava Vejvody, oproti němu potřeboval o 120 zápasů míň. Co na to říkáš?

Je to výborné. Myslím, že v tuto chvíli tam nikdo jiný, kdo by ho ohrožoval, není. Jindra si našel svou cestu, má kolem sebe skvělý realizační tým, se kterým spolupracuje. A ještě není konec. Nemyslím si, že Slavie přestane vyhrávat, takže to číslo bude ještě stoupat.

Hlavní rival Slavie, tedy Sparta, vede tabulku díky lepšímu skóre. V neděli vyhrála v Pardubicích 3:1, ale Východočeši byli v úvodu aktivní v obranném bloku. Překvapilo tě, že byli v obranném postavení tak vysoko? I vzhledem k tomu, že v nové sezoně dosud nebodovali.

Hra Sparty k tomu trošku svádí. Sparta měla zejména v prvním poločase velké šance. Do vedení šla až z nějaké třetí střelecké příležitosti, kdy Jaroslav Zelený skvěle našel Albiona Rrahmaniho. Pardubice toho tolik neměly, ale samozřejmě je čekají daleko důležitější zápasy.

⚽ Albion Rrahmani potvrdil svou formu a rozesmutnil pardubické fanoušky gólem do kabin. #chanceliga pic.twitter.com/6Z1d3IY5x9 — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) August 3, 2025

Letenští zvládli postoupit v předkole Konferenčí ligy přes Aktobe, teď i s pozměněnou sestavou porazili Pardubice. Dostávají se nyní do lepší formy poté, co nezahájili sezonu úplně šťastně?

Určitě je to dobré, ale musíme si říct, že Aktobe a Pardubice určitě nejsou týmy, se kterými by měli mít sparťané problémy. Ale je samozřejmě důležité tyto zápasy zvládat a v takovém stylu si to asi všichni sparťani představují.

Ve zbývajícím nedělnímu duelu, který se hrál na Julisce, Dukla vybojovala bod s Baníkem za remízu 1:1. Byl na Ostravanech znát ještě čtvrteční neúspěšná odveta 2. předkola Evropské ligy na stadionu Legie Varšava?

Na začátku určitě, myslím, že do toho Dukla vstoupila velmi dobře. A tím, že dala brzy gól, určila ráz zápasu. Je to vždycky nepříjemné, když po poháru jedete někam ven, soupeř je nažhavený. Baníku se pak úplně nedařilo vypracovávat šance. Gól Tomáše Riga byl samozřejmě paráda, ale pro Baník je bod málo.

⚽ Tomáš Rigo a jeho vyrovnání? K tomu není moc co dodávat. #chanceliga pic.twitter.com/BMIMOJ0ZdL — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) August 3, 2025