Troufnu si říct, že Slavii už v Evropě každý zná, říká trenér Trpišovský před duelem s dánským soupeřem

Zisk 400 milionů korun, možnost zahrát si proti nejlepším týmům Evropy a třeba si říct o zahraniční angažmá. Našli byste celou řadu důvodů, proč je pro fotbalové kluby tak lákavé probojovat se do základní skupiny Ligy mistrů. Slávisté nejsou od postupu zase tak daleko. V úterý je čeká první zápas play-off s dánským Midtjyllandem. Praha 17:03 21. září 2020

I když po doznění hymny Ligy mistrů čeká fotbalisty Slavie dost práce, a musí pak po hřišti honit třeba Lionela Messiho, je pro ně milionářská soutěž stále největším lákadlem.

Poslechněte si, s jakými ambicemi vstupuje Slavia do bojů o Ligu mistrů

„Já s ním běhal, ale nechytil jsem ho. Snažil jsem se, počkal jsem si na něj, ale on je k nezastavení. Může si z nás udělat jen kuželky,“ říkal vloni obránce Jan Bořil, který by si letos klidně mohl souboje s fotbalovým slalomářem Messim zopakovat.

Jenže to nejdřív musí Slavia zvládnout dvojzápas 4. předkola s dánským Midtjyllandem

„Chceme udělat vše proto, abychom postoupili do základní skupiny Ligy mistrů a dostali se tam podruhé za sebou. Věříme, že odehrajeme skvělé zápasy a opět si užijeme losování. Musíme chtít nejen zážitkový los, ale i dobrou skupinu,“ vysvětluje předseda představenstva červenobílých Jaroslav Tvrdík.

Slavii už každý zná

Před rokem Pražané jásali, když zjistili, že si zahrají s Barcelonou, Interem Milán a s Dortmundem. Asi trochu předbíháme, ale letos by předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík bral i trochu příznivější los, vzhledem ke sportovním cílům a ambicím. Na druhou stranu, trenér Jindřich Trpišovský už se neděsí žádného soupeře.

„Troufnu si říct, že kterýkoliv soupeř v Evropě, Slavii zná a nepodcení ji. To byl motiv dva a půl roku zpátky, že jsme chtěli, aby všichni v Evropě věděli, co znamená Slavia. Myslím, že to už dnes vědí.“

Ano, v tomhle ohledu si Slavia za poslední dva roky výrazně polepšila a znovu o sobě může dát vědět na mezinárodní scéně i letos. K úvodnímu duelu 4. předkola Ligu mistrů s Midtjyllandem nastoupí zítra ve 21.00 a na Radiožurnálu můžete poslouchat přímý přenos.